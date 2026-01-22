«Украина провела на форуме в Давосе встречи, которые могут изменить ее будущее» 22.01.2026, 11:14

Умеров раскрыл подробности.

Украинская делегация во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, обсудила с международными партнерами важные для Украины вопросы. Об этом в своем аккаунте в Facebook проинформировал секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию.

По данным Умерова, украинская делегация уже встретилась в Давосе с американской компанией BlackRock, которая занимается инвестициями в разных странах мира, а также с премьер-министрами Норвегии и Катара.

Особое внимание было уделено встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Во время этих встреч обсуждали очень важные для Украины вопросы, в частности, с представителями США Умеров и его коллеги говорили про гарантии безопасности, которые страны Запада дадут Украине после войны.

Гарантии безопасности нужны для того, чтобы на Украину больше никогда не было совершено нападение. Гарантии безопасности являются одним из главных пунктов нового плана по прекращению войны России против Украины, который в конце 2025 года разработала администрация президента США Дональда Трампа. Этот документ Белый дом уже согласовал с Киевом и Европой. Теперь представители США обсудят план прекращения войны с Россией.

Что же касается BlackRock, которая, кстати, управляет более чем 13 трлн долларов активов по всему миру, то Украина уже давно сотрудничает с этой инвестиционной компанией. Например, BlackRock вместе с Казначейством США и Всемирным банком участвовали в оценке потребностей Украины в послевоенном восстановлении. Эти данные должны лечь в основу соглашения США с Киевом, предусматривающего привлечение для Украины после войны 800 млрд долларов на ее возрождение.

Соглашение между Соединенными Штатами и Киевом о привлечении 800 млрд долларов инвестиций для возрождения Украины могут подписать в ближайшее время во время Экономического форума в Давосе. По данным СМИ, президент Владимир Зеленский прилетит в Швейцарию сегодня, 22 января.

