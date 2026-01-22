Гнездо на балконе и пруд в ванной: как живет белорусская TikTok-гусыня Галя 4 22.01.2026, 11:04

Не любит гаджеты, презрительно относится к котам, обожает поплескаться в ванне – это все о Гале.

Гусыня живет в квартире в Жодино, обзавелась своим блогом и даже побывала на море (не Минском).

В соцсетях у нее появились и фанаты, и хейтеры: одни пишут ей стихи, вторые предлагают «отправиться в суп».

Журналист Tochka.by Ольга Баранова познакомилaсь с Галей и узналa у ее владельцев, как они решились завести такого питомца и почему не советуют этого делать остальным.

Как Галя отказалась жить «на воле»

Звоним в домофон. Сквозь звучное гоготание едва улавливаем «Входите». Галя сразу бежит знакомиться: очень громко и очень настойчиво.

- Она мужчин любит, не волнуйтесь, – успокаивают хозяева гусыни.

Фотограф Павел оказывается в безопасности, а я пячусь назад. Щипки гуся – главный страх деревенского детства. Но в этот раз удача была на моей стороне.

Сейчас Гале почти восемь месяцев. В этот дом она попала совсем крохой – «желтым грязным комочком». Ее случайно нашла овчарка по кличке Альфа.

- Я ехала из Минска домой, остановилась на обочине выгулять собаку. Рядом было рапсовое поле. И вдруг вижу: Альфа что-то вынюхивает в луже. Смотрю – а там лежит маленький грязный гусенок, – вспоминает хозяйка Екатерина.

Раздумий, брать или не брать, не было. Женщина работает в ветеринарной сфере и оставить птицу в беде просто не могла.

Изначально планировалось отвезти птенца к свекрови, у которой как раз вывелись гусята. Но доехать до Брестской области удалось только через месяц. Галя к тому времени уже заметно подросла.

«Мы ее привезли, а она начала драться с гусями, щипать им перья. Утром смотрим: держится отдельно, стоит возле машины или ходит за Альфой, которую она, вообще-то, побаивалась. Было видно, что собака ей уже роднее, чем сородичи. Тогда сердце и екнуло», – рассказывает Екатерина.

Галя разжалобила хозяйку и снова вернулась в Жодино. Но женщина уверяет: если бы не было дачи, то гусыню они бы вряд ли оставили.

Несет яйца и мстит котам

Так Галя стала частью семьи. Имя новому питомцу придумали быстро.

- Логика простая: хотелось, чтобы было что-то вроде «га-га-га». И не в обиду никому, но для нас имя Галя ассоциируется с чем-то деревенским, – смеется дочка Екатерины Вика.

Судя по реакции, свою кличку птица знает, и та ей даже нравится.

Гале сделали все необходимые прививки. На балконе ей оборудовали настоящее гнездо – с сеном. Там гусыня откладывает яйца внушительных размеров, до четырех в неделю.

- Она несется сегодня, завтра, потом будет день перерыва, и потом еще два дня подряд. У гусиных яиц более плотный белок, чем у куриных. Но если пожарить, то особой разницы и не чувствуется, – рассказывает Екатерина.

Кроме Гали в квартире живут еще четыре кота и собака. С овчаркой у нее дружба – раньше гусыня буквально ходила за ней хвостиком. Возможно, воспринимала как маму.

А вот котам достается. Галя держит их в страхе – похоже, это месть за детские обиды.

- Кот Вася, когда она была маленькая, на нее напал. Теперь настало его время бояться, – с улыбкой говорит Вика.

«Убираю за ней по тысячу раз на день»

Рацион у Гали простой. Она обожает листья салата, траву и одуванчики. Может пощипать кабачок и капусту, распробовала морковку. Правда, нужно соблюсти правила: хорошенько помыть овощ, почистить и нарезать брусочками определенной толщины.

- Она немного привереда. К огурцам не притрагивается, хотя гуси их едят, кукурузу тоже не любит, летом только листья щипала. Покупали еще пророщенный горох – вообще мимо, – рассказывает Вика.

А когда гусыня приезжает на дачу, то на день-два может объявить "голодовку" – лень самой щипать траву.

После разговора о еде неизбежно возникает другой, не менее важный вопрос – о гигиене. Ведь о скорости пищеварения гусей ходят легенды.

С подгузником, который хозяева сшили на заказ, не сложилось. Когда Галя была маленькой, он наполнялся каждые 10 минут. Носить такой "груз" птенцу было очень сложно. Сейчас гусыня тоже чаще всего гуляет "нагишом".

- Я люблю Галю, но, когда убираю г*вно по тысячу раз на день, нет-нет, но думаю: божечки, зачем мы завели гуся? А, бывает, еще не заметишь и наступаешь. Туалетная бумага всегда под рукой, и полы моем постоянно, – признается Вика.

Главная страсть Гали – вода. Не ради чистоты, а для удовольствия.

- Она обожает плескаться. Может залезть даже в собачью миску – и тогда вода по всему коридору. Ванну мы ей набираем несколько раз в неделю, – говорит молодая хозяйка.

На даче для Гали выкопали небольшой пруд. А летом гусыня побывала и на настоящем море – вместе с семьей в Краснодарском крае.

«Моя золотая жила»

Звездой интернета гусыню сделала Вика: 20-летняя студентка завела страницы Гали в TikTok и Instagram.

- Первые видео набирали по 200–500 тысяч просмотров. Я поняла, что у аккаунта есть потенциал. Начала больше работать: писать сценарии, озвучивать, монтировать. Шучу, что она моя золотая жила, – говорит девушка.

На самом деле, доходы от соцсетей небольшие. Иногда появляются рекламные интеграции.

Зато фан-база у Гали огромная. Под каждым видео пишут комментарии в духе: «Хочу быть Галей в следующей жизни», «Галя – счастливая женщина», «У птицы движ круче, чем у меня за последние лет семь».

Есть и особенная поклонница – женщина, которая пишет стихи под каждым рилсом.

«Читаем и удивляемся, как у нее на это хватает времени», – говорит Вика.

Но немало и негатива. Хейтеры советуют "сожрать" Галю, запечь в духовке, отправить в суп...

Любит «болтать» и ненавидит гаджеты

Характер у Гали своенравный. Если что-то не понравится – может ущипнуть, и довольно больно.

Настроение пернатого питомца угадывают по голосу: довольная Галя "поет" тоненько, а еще зевает, испуганная – громко кричит.

- Галя любит «болтать». Я начинаю кричать «Галя! Галя!», а она отзывается. Ощущение, будто на одного человека в доме теперь больше, – стало громче. Но, к счастью, с соседями проблем у нас из-за этого нет, – говорит Вика.

Режим гусыни полностью подстроен под режим семьи: она просыпается и ложится вместе с хозяевами. А вот дрессировке Галя особо не поддается. Но однажды все же удалось.

- Мы снимали рекламу, и нужно было, чтобы она катила дезодорант. Мама надрессировала ее морковкой, – вспоминает девушка.

Несмотря на "работу" в сети, Галя вряд ли позволит "позалипать" в смартфон при ней. Она на него мгновенно нападет.

Среди неожиданных фобий – висящие ткани. Обычный плед, оставленный сушиться, способен довести гусыню до настоящей истерики.

Зато обувь действует успокаивающе: Галя любит сидеть среди ботинок, иногда пощипывает тапки и подолгу задерживается у входа, рассматривая себя в зеркале.

Почему не стоит заводить гуся в квартире

В неволе гуси могут жить 20–30 лет. Чтобы Галя не скучала, семья даже задумывалась о том, чтобы завести ей пару. Но довольно быстро от этой идеи отказалась.

- Начнут у них рождаться гусята. И что делать? Всех не продать. А отдавать на съедение – это точно не наш вариант. Так что детей у нее не будет, – говорит Екатерина.

Несмотря на всю привязанность к Гале, хозяева честно признаются: повторять их опыт они бы не советовали.

- Хотим сказать прямо: не заводите гуся в квартире. Это очень сложно. Если частный дом – можно, конечно. Но квартира – не место для гуся, – подчеркивает женщина.

При этом Екатерина добавляет: Галя уже стала частью семьи. Ее любят и чувствуют за нее ответственность. Но если бы не тот случай на трассе, завести такого питомца осознанно они бы никогда не решились.

