ГАИ Минска усиливает контроль на дорогах 1 22.01.2026, 11:15

Кого будут проверять в первую очередь?

В Минске вновь усилили контроль на дорогах. На этот раз ГАИ обратила свой взор на общественный транспорт, рассказали в Telegram-канале столичного ведомства.

В первую очередь речь идет об автобусах. Инспекторы проследят за техническим состоянием маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями ПДД.

Однако и обычным водителям тоже стоит быть внимательнее. Сотрудники ГАИ также обратят внимание на то, как остальной транспорт соблюдает правила предоставления преимущества маршрутному.

Отдельно проконтролируют правомерность движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Кроме инспекторов, следить за ситуацией на дорогах будут и с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

«В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении», – подчеркнули в ГАИ.

Профилактическая акция в столице продлится два дня – 22 и 23 января.

