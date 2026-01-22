30 апреля 2026, четверг, 17:01
Daily Mail: Трамп придумал «идеальную сделку» по Гренландии

  • 22.01.2026, 11:18
Daily Mail: Трамп придумал «идеальную сделку» по Гренландии

Жителям острова могут предложить финансовую компенсацию за согласие на присоединение к США.

Президент США Дональд Трамп отказался от угрозы вторжения в Гренландию и заявил, что согласовал «рамки будущего соглашения» по контролю над островом. Как пишет Daily Mail, глава Белого дома намерен предложить местным жителям деньги за согласие на присоединение к Штатам.

Отмечается, что Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Затем стало известно об отмене пошлин США для ряда европейских стран и новые планы касаемо Гренландии.

Издание сообщает, что Трамп рассматривает возможность предложить жителям Гренландии, население которой составляет 57 тысяч человек, по одному миллиону долларов каждому, если они проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам.

