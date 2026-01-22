Телевизоры вместо людей

Телеграм-канал «Письма к дочери»

22.01.2026, 11:23

Эмиграция белорусов стала приговором режиму.

ООН на днях посчитал сколько белорусов живет за границей. Точнее он посчитал, сколько белорусов жило за границей в 2024 году. И я хочу тебе сказать, что это гораздо хуже самых мрачных подсчетов, которые были до сих пор.

Потому что согласно самым мрачным подсчетам получалось, что из Беларуси с 2020 года выехали 600 тысяч человек. А ООН насчитал почти 800 тысяч.

Понятно, что не все 800 тысяч выехали после двадцатого года. Но четыре пятых из них выехали точно. А эти 800 тысяч были актуальны в 2024 году. А в 2025 году белорусы тоже выезжали, хотя может уже и не так быстро, как раньше.

И проблема же не только в том, что белорусы уезжают. Ну, я имею в виду, что истекающий гарант, может, и не против был бы заменить неблагодарных белорусов каким-нибудь благодарным ему народом. Но заменить-то некем.

На место 800 тысяч уехавших белорусов в стабильность получилось заманить примерно тридцать тысяч мигрантов. То есть, баланс получается глубоко отрицательный.

Ну и, казалось бы, когда у вас такой отрицательный баланс, то с чисто практической точки зрения надо срочно думать, как вернуть тех, которые уехали. Ну, потому что иначе же работать в стране будет некому.

А если в стране будет некому работать, то стабильности надолго не хватит. Потому что губопики вместе с телевизорами вам работать не пойдут, а кушать хотят регулярно.

И вот в последнее время многие хорошие люди начали говорить, что надо обсудить со свидетелями стабильности, чтобы уехавшие белорусы могли вернуться обратно. То есть, совершенно бесплатно, предлагают свидетелям стабильности помочь в решении их кадровой проблемы.

И не просто так бесплатно. Хорошие люди еще готовы сами заплатить свидетелям стабильности европейскими санкциями. Хорошие люди, правда, не спросили Европу, готова ли она заплатить своими санкциями, чтобы кое-кто решил все свои проблемы. Но я сейчас не об этом.

Вот, казалось бы, если вам предлагают такой прагматичный подход и еще за него заплатить, то надо хвататься за это предложение всеми членами своей души. Ну или того, что вместо нее осталось. Потому что хорошие люди еще, конечно, много раз предложат, но хвататься-то надо прямо сейчас. Чем дольше тянешь, тем меньше уехавших белорусов вернется.

Ну и что ты думаешь? Стабильность ответила на это предложение всеми своими телевизорами. И как ответила. Извини, я обычно тебе такого не цитирую, но лучше один раз почитать своими глазами, чтобы не иметь никаких лишних иллюзий.

«Вы — грязь под сапогами майора. Для вас путь закрыт окончательно и бесповоротно, кроме как на коленях, ползком. Вы ничтожество и мразь. На коленях перед границей стойте».

Потому что при всех прагматичных подходах свидетелям стабильности уехавшие белорусы не нужны. Телевизоры и губопики уверены, что несмотря на весь геноцид белоруского народа на их век белорусов хватит. (Оно, конечно, не хватит, но они уверены). И поэтому им с белорусами разговаривать вообще не о чем. Даже с теми, которые остались. Не говоря уже о тех, которые уехали.

Потому что свидетели стабильности понимает, что если уехавшие белорусы вернутся в товарных количествах, то вся стабильность испортится. Даже если никто не будет портить ее нарочно.

Потому что за последние пять лет стабильность приобрела сидром острого иммунодефицита и способна функционировать исключительно в стерильных условиях. А своя личная стабильность ее свидетелям дороже всего остального.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

