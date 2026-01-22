«Здесь все как было в 1950-х» 22.01.2026

В минской Осмоловке продается квартира с полностью винтажным интерьером.

Заснеженная Осмоловка выглядит игрушечной. Как будто этот кусочек города кто-то поместил в рождественский сувенир в виде стеклянного шара. Повернешь его — и на крохотные крыши посыпется искусственный снег. В одном из окон желтых двухэтажек можно разглядеть праздничный декор с елочными игрушками. Здесь находится квартира, которая буквально вторит вайбу Осмоловки. Время в ней остановилось точно так же, как в этом аутентичном квартале. Двушка на Коммунистической, 36 наполнена винтажом. Отделка, мебель, люстры, часы, декор — все старинное, раритетное, с историей. Побывали внутри этого пространства, пишет Onlíner.

Любовь минчан к Осмоловке

Это сейчас Осмоловка смотрится маленькой и безоружной по сравнению с каменными глыбами, которыми заполнился Минск. А во второй половине 1940-х годов это был ультрасовременный район, выгодно отличающийся от большого количества частной усадебной застройки. Говорят, на фоне послевоенной разрухи типовые двухэтажки архитектора Осмоловского (именно от его фамилии и пошло название района) казались минчанам дворцами. От дворцового вайба не осталось и следа, но любовь к домишкам у горожан все равно сохранилась.

Кстати, когда-то архитектора осуждали за неудачно спроектированные дворы, но сейчас смысла в этих придирках уже нет. Пространство между домов хоть и тесное, хаотичное, но уютное, за более чем полвека заросшее деревьями и кустарниками. Все это прячется под толстым слоем разбушевавшегося этой зимой снега, что делает Осмоловку еще более сказочной.

Дом №36 стоит на небольшом отдалении от улицы Коммунистической. Это двухэтажка с чердаком в стиле советского неоклассицизма, построенная в 1948—49 годах.

Внутрянка дома не менее интересна. Подъезды максимально отличаются от тех, к которым привыкли горожане, получившие возможность жить в комфортных новостройках. Деревянные входные двери, ступеньки и лестничные пролеты, крохотный холл и узкие помещения — вот типичный подъезд в этой локации. Но видно, что недавно здесь побывал основательный ремонт. Жильцы сами все преобразили, покрасили, освежили, повесили новые почтовые ящики и украсили подъезд растениями.

Квартира — в аутентичном стиле 1950-х годов

Одну из квартир в этом доме купил Владислав. Поиском жилья в Минске мужчина занялся четыре года назад. Хотелось чего-то уютного в историческом центре.

— В центре любой столицы можно найти уютный уголок, где есть тишина, нарушаемая только шелестом листьев. Осмоловка — это медленно идущие люди, крик птиц и большое небо, не огороженное высотными зданиями. Здесь много парков и скверов, — перечисляет Владислав. — Если изучить определение, то сквер — это компактная зеленая зона внутри города, предназначенная для кратковременного отдыха и созерцания, украшенная скамейками и цветами.

Так вот, наша Осмоловка — это маленький сквер в самом центре столицы. Конкурентов в Минске у нее нет.

Квартира нашлась не сразу, пришлось ждать довольно долго. Выбора почти не было, ведь ряд домов в Осмоловке влился в шумные улицы, потеряв уют и тишину, а часть из них перестраивают в кафе. Дом №36 оказался хорошо расположенным, в нем и нашелся вариант. Я купил здесь квартиру в 2022 году.

Площадь двушки — 54,8 квадратного метра. По современным понятиям это могла быть просторная студия, но в середине прошлого века ценилось именно разделенное пространство. В квартире есть прихожая, две комнаты, кухня и совмещенный санузел.

Став владельцем легендарной сталинки, Владислав решил, что голос жилья не нужно заглушать современным ремонтом, а наоборот, следует дать ему возможность зазвучать еще громче.

Стоит только войти в квартиру, как становится понятно, что ее владелец — фанат винтажа. Каждый уголок наполнен чем-то интересным.

— До покупки квартира была в «разобранном состоянии», — вспоминает мужчина. — А мне нравится, когда жилье имеет единый стиль с самим домом и окружающей его территорией. Нужно было срочно преобразить это место, но я решился только на частичную реставрацию.

Ремонт занял четыре месяца. Приоритетным в нем была проработка технических моментов, обеспечивающих комфорт жизни. В частности, Владислав смонтировал современную систему вентиляции. Говорит, и зимой, и летом здесь всегда комфортная температура и свежий воздух. Под замену пошла и вся система отопления, а также газовый котел, так что наличие горячей воды здесь не зависит от городских графиков.

Обои пришлось переклеивать, но были выбраны именно те, на которых есть рисунок, характерный для прошлого века. Плитка на стенах коридора куплена с рук — она пролежала у кого-то в гараже 60 лет.

— Я видел в Осмоловке и современные ремонты. Они очень красивые, удобные и комфортные. Но мне хотелось сохранить гармонию места, дома, квартиры, — подчеркивает собеседник.

Санузел выглядит нетипично. Вместо ванны здесь небольшой душевой уголок. А под потолком висит та самая хитрая система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией.

Любовь Владислава к винтажу

Любовь к винтажу у Владислава началась с книг. Он вспоминает:

— В начале 2000-х годов, когда пришла пора читать детям книжки, я обнаружил, что книг из моего детства в обычных магазинах нет. Нашел их в итоге в «Букинисте», «Антиквариате» и на блошиных рынках — там был огромный выбор изданий, напечатанных в СССР. За 10 лет я собрал целую библиотеку детских книг! Не считал, но, наверно, их больше 500. Я был рад, когда мои дети сами стали читать эти книги, которые были в руках не у одного поколения ребят.

Многие экземпляры были куплены в городах бывшего СССР. Выбирая их, я обращал внимание на другие интересные предметы прошлого века. Так и началась любовь к винтажу. Часть из того, что мне тогда попадало на глаза, вошла в интерьер этой квартиры.

Многие предметы здесь имеют знак качества и работают до сих пор.

По сути получился такой импровизированный музей. Мебель собрана из разных десятилетий, все поверхности обставлены десятками артефактов, стены увешаны старинными часами и плакатами.

— Самые примечательные элементы — это те, что наполнены смыслом, несут в себе какие-то важные, на мой взгляд, ценности, — отмечает мужчина. — Например, созданная мною коллекция героев спорта Беларуси. Я могу рассказать об этих героях своим детям или гостям, поэтому они и занимают место в интерьере.

Могу выделить и эти три статуэтки, выполненные в чугуне: «Тыл — фронту», «Родина-мать зовет», «Воин-освободитель». Это символы настоящей народной силы и подвига. Они несут в себе очень мощную мысль нашему будущему поколению. Такой пример подвига должен быть на глазах. Каждый сам может найти их, купить по отдельности или прочитать о них.

Что будет с квартирой дальше?

Сейчас эта дышащая историей 2-комнатная квартира ищет нового владельца. Владислав объясняет, что география его жизни меняется и вот уже два года его семья живет не в Минске.

Квартира оценена в $202 000.

Останется ли вся мебель и декор новому владельцу? Мужчина отвечает:

— Да, мебель останется вся, в том числе шкаф из русской царской мастерской XIX века (мастер Бюртгер, поставщик двора его величества). Декор останется весь, кроме статуэток, но могу подсказать, где и как их приобрести.

Квартира понравится не только любителям винтажа, но и людям, нуждающимся в чистом воздухе и влажности (имею в виду аллергиков, астматиков). Ну и тем, кто любит находить тихие уголки в городе.

