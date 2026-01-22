Санкции ЕС против белорусского калия будут продлены 8 22.01.2026, 12:08

Литва отвергла идеи о возврате калийного транзита.

Дискуссии по вопросу перевозки белорусских калийных удобрений через Европейский союз не ведутся, заявил 22 января в эфире Žinių radijas министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Чиновник, слова которого приводит портал LRT, высказался по этому поводу, комментируя заявление европарламентария, почетного председателя социал-демократов Витяниса Повиласа Андрюкайтиса о том, что транзит белорусского калия по Литве мог бы быть возобновлен в обмен на возможность перевозить украинские грузы в порт Клайпеды через территорию Беларуси.

«Здесь очень важен контекст — у меня сразу возник бы вопрос: когда и при каких условиях, — отреагировал Будрис. — Сейчас граница Украины и Беларуси наглухо закрыта, там никто никуда не ездит, потому, вероятно, речь идет об условиях после мирного соглашения и когда не будет санкций. Сейчас этого нельзя делать уже хотя бы с юридической точки зрения, потому что санкции Европейского союза действуют, по их продлению сейчас идут дискуссии».

«Очень вероятно, что после 28 февраля они будут продлены, так что таких условий даже нет, и потому рассмотрение таких сценариев является весьма гипотетическим», — добавил глава литовской дипломатии.

В интервью агентству BNS, опубликованному 12 января, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что намерен представлять «твердую позицию» своей страны, если Вильнюс столкнется с давлением, направленным на то, чтобы возобновился транзит белорусских удобрений.

По его словам, любые рассуждения о том, что Вильнюс мог бы «что-то продать в обмен на более гибкую позицию по вопросу белорусских удобрений, являются принципиально неприемлемыми». Науседа подчеркнул, что такова политика и Евросоюза.

Литва запретила транзит белорусских удобрений в начале 2022 года, опираясь на санкции Соединенных Штатов Америки, поскольку ЕС ввел соответствующие ограничения позднее.

