Уиткофф собрался в Киев

Уиткофф собрался в Киев6
- 22.01.2026, 12:16
Перед этим пройдут мирные переговоры в Абу-Даби.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф скоро посетит Киев.
Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE после Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе.
На вопрос журналистки, когда Уиткофф посетит Киев, он ответил кратко: «В ближайшее время», отказавшись от деталей относительно конкретной даты визита.
Кроме того, во время выступления на Украинском завтраке Уиткофф отметил, что после встречи в Москве мирные переговоры продолжится в Абу-Даби.
«Сегодня вечером едем в Москву. Мы не остаемся на ночь. Прямо в Абу-Даби. Это важный момент, потому что в Абу-Даби будут рабочие группы», - сказал он.