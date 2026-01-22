Уиткофф собрался в Киев 6 22.01.2026, 12:16

Стив Уиткофф

Перед этим пройдут мирные переговоры в Абу-Даби.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф скоро посетит Киев.

Об этом он заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE после Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе.

На вопрос журналистки, когда Уиткофф посетит Киев, он ответил кратко: «В ближайшее время», отказавшись от деталей относительно конкретной даты визита.

Кроме того, во время выступления на Украинском завтраке Уиткофф отметил, что после встречи в Москве мирные переговоры продолжится в Абу-Даби.

«Сегодня вечером едем в Москву. Мы не остаемся на ночь. Прямо в Абу-Даби. Это важный момент, потому что в Абу-Даби будут рабочие группы», - сказал он.

