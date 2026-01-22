В Гродненской области разразился коррупционный скандал 14 22.01.2026, 12:20

За взятку задержали топ-менеджера одного из крупнейших агропредприятий.

Силовики задержали 45‑летнего заместителя директора одного из ведущих предприятий АПК Гродненщины. Силовики утверждают, что топ-менеджера застали в момент получения крупной суммы денег.

По данным МВД, задержание проводили оперативники при поддержке спецназа «Алмаз».

Мужчина получил 58 тысяч долларов за организацию отгрузки продукции предприятия для последующей продажи в «соседнем государстве». Следствие утверждает, что мужчина использовал «хитрую конспирацию», однако это не помогло избежать задержания.

В ходе проверки выяснилось, что это был не единичный случай: общая сумма полученных им взяток превышает 100 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Предприятие, где он работает, не называется.

