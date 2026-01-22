Премьер Дании сделала заявление о соглашении НАТО и США по Гренландии

Премьер Дании сделала заявление о соглашении НАТО и США по Гренландии9
- 22.01.2026, 12:37
Метте Фредериксен обратила внимание на ключевой вопрос.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала достигнутое соглашение в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и секретаря НАТО Марка Рютте относительно сотрудничества в Гренландии.
Об этом сообщает The Guardian.
Фредериксен отметили, что это «хорошо и естественно», что вопрос безопасности Арктики обсуждался между президентом США и генеральным секретарем НАТО. Она также добавила, что разговаривала с Рютте до и после его встречи с Трампом.
«НАТО полностью осознает позицию Дании, что можно обсуждать что-либо политическое, включая вопросы безопасности, инвестиций и экономики, но нельзя обсуждать наш суверенитет», - добавила Фредериксен.
Она также обратила внимание на ключевой вопрос - НАТО не может принимать решения относительно суверенитета Дании и Гренландии.
Секретарь НАТО Марк Рютте также подчеркнул, что вчера имел очень хорошую дискуссию с Дональдом Трампом о том, как защитить Арктический регион от России и Китая.
Он добавил, что вопрос заключается в том, как арктические страны, такие как Канада, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия, могут коллективно сотрудничать с США, чтобы обеспечить безопасность Арктики, чтобы не допустить россиян и китайцев.
«Важно убедиться, что китайцы и русские не получат доступа к экономике Гренландии», - добавил Рютте.