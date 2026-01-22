Польша готовится к «войне дронов» с Россией 2 22.01.2026, 12:50

Фото: Artur Widak/NurPhoto

Варшава запускает новую систему борьбы с дронами.

Польша усиливает защиту от беспилотников на фоне роста российской гибридной угрозы. Как заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик, Варшава развернет крупнейшую в Европе систему противодействия дронам стоимостью около €2 млрд, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Новая система под названием «Сан» (по названию реки на юго-востоке Польши) будет размещена вдоль северных и восточных границ страны и сможет обнаруживать и нейтрализовывать вражеские беспилотники. По словам Томчика, она должна начать работу уже этим летом — значительно раньше, чем аналогичные инициативы Евросоюза.

«Сан» станет нижним уровнем многоуровневой системы ПВО Польши, в которую уже входят комплексы дальнего действия «Висла», ближнего действия «Нарев» и сверхмалой дальности «Пилица Плюс». «Это система, созданная для войны, но частично она может использоваться и в мирное время», — подчеркнул Томчик.

Армия Польши, третья по численности в НАТО, оказалась на передовой противостояния с Россией. В последние месяцы страна сталкивается не только с нарушениями воздушного пространства дронами, но и с диверсиями, поджогами, кибератаками и атаками на инфраструктуру, включая железные дороги.

На этом фоне Варшава считает долгосрочные планы ЕС по обороне недостаточными для ответа на текущую фазу российской гибридной войны. Помимо «Сан», Польша уже развернула мобильные американские системы борьбы с дронами, начала операцию по охране критической инфраструктуры с участием 10 тысяч военных и запустила приложение для граждан, позволяющее сообщать о подозрительной активности.

По словам Томчика, Польша выступает за более жесткий и симметричный ответ на действия Москвы. «НАТО и ЕС должны реагировать адекватно тому, что делает Россия», — заявил он, добавив, что Варшава намерена действовать решительно, даже если союзникам потребуется больше времени для адаптации.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com