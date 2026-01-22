«За поездку меньше 10 минут заплатила 55 рублей»

Минчане жалуются на хитрых таксистов.

В Минске водители «Яндекс.Такси» отказываются везти клиентов на большие расстояния, так как им выгоднее брать короткие поездки в час пик. Ситуацию обсудили в Threads после того, как на нее обратила внимание одна из пользовательниц.

«Живу в Малиновке. Сегодня нужно было в больницу к 8.00. В 6 утра машин полно, цена ок. В 7.00 — ожидание 15 минут! Водители в районе были (я видела на карте), но мой заказ скипали (не принимали. — Прим. ред.). Приехал только один из Сухарево. Я была в шоке, а он объяснил, что дело не в цене (35 рублей!), а в моей поездке на 25 минут. Оказалось, меня просто невыгодно везти», — приводит пост минчанки «Зеркало».

Водитель объяснил женщине нюансы тарификации, по его словам, сейчас таксистам невыгодно брать заказы по 20−25 минут — все ждут «час пик и короткие «жирные» поездки с кэфами (повышающими коэффициентами. — Прим. ред.)».

«Начальник рассказывал: проспал, ехал семь минут от «Минск Мира» — отдал 25 рублей! Водителю это выгоднее, чем везти меня полчаса. Был случай, когда женщина за поездку меньше 10 мин заплатила 55 рублей. Жесть», — рассказала авторка поста.

По ее мнению, «система просто ломает логику: длинные заказы становятся неперспективными для водителей».

«Из-за этого люди даже в центре по 25 минут ждут машину, если их маршрут „невыгоден“. Пугает перспектива: однажды я просто не выеду из Малиновки, потому что мой дистрикт (район. — Прим.) «не в приоритете?» — добавила она.

Некоторые пользователи соглашаются, что проблема есть — они тоже сталкивались с тем, что таксисты отменяли их «невыгодные» заказы. Другие считают, что водитель вправе выбирать более «доходных» клиентов, и советовали пользоваться общественным транспортом.

