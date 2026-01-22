30 апреля 2026, четверг, 17:04
В Минске дорожные камеры нацелили на одну из категорий водителей

  • 22.01.2026, 13:25
Стало известно, кого интересует ГАИ в ближайшие два дня.

Столичная Госавтоинспекция 22 января запустила двухдневную профилактическую акцию, направленную на одну категорию водителей. Следить за ними будут как сами инспекторы, вышедшие в рейды на городские улицы, так и по камерам республиканской системы мониторинга общественной безопасности, пишет «Телеграф».

В течение двух дней - с 22 по 23 января - основное внимание столичных инспекторов будет направлено на пассажирские автобусы. Проверять будут и техническое состояние транспорта, вышедшего на городские и пригородные маршруты, и соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) их водителями. К ответственности пообещали привлекать как самих водителей, нарушивших ПДД, так и должностных лиц, ответственных за допуск водителей и их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Но и остальным водителям также не стоит расслабляться - контролировать будут и тех, кто оказался рядом, предупредил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович. В частности, инспекторы будут следить за тем, чтобы остальные водители предоставляли преимущество маршрутному транспорту там, где того требуют ПДД, а также не выезжали на полосы, выделенные специально для общественного транспорта (кстати, это нарушение - в числе тех, которые мониторят по камерам).

Кроме того, Ливанович упомянул и о требованиях, которые предъявляют к пассажирам общественного транспорта. От них потребовали «неукоснительного соблюдения мер личной безопасности», в частности, обязательно держаться в транспорте за поручни, чтобы не упасть и не получить травму.

«Если же во время движения вы получили травму, сообщите об этом водителю. В дальнейшем он передаст информацию в ГАИ и при необходимости вызовет скорую помощь», - дал совет представитель ГАИ.

