Производство взлетит: Трамп предложил Украине зону свободной торговли без пошлин

12
  • 22.01.2026, 13:27
  • 5,540
Производство взлетит: Трамп предложил Украине зону свободной торговли без пошлин
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

План предусматривает привлечение сотен миллиардов долларов на послевоенную реконструкцию.

После завершения войны Украина может получить зону свободной торговли без пошлин с США, что будет способствовать восстановлению страны. Об этом во время выступления на Украинском завтраке в Давосе заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Президент (США, – ред.) говорил о создании зоны, свободной от пошлин для Украины, что кардинально изменит ситуацию», – отметил Уиткофф.

Он считает, что внедрение такой модели обеспечит бизнесу конкурентное преимущество на американском рынке из-за отсутствия таможенных барьеров.

Уиткофф предположил, что в случае воплощения этой идеи промышленные предприятия могли бы в больших масштабах переместиться в Украину. «Представьте, что вы можете обогнать конкурентов, потому что не платите пошлины за поставку товаров в США», – пояснил он.

Заявления Уиткоффа прозвучали накануне поездки в Россию, где представители администрации Трампа будут работать над различными версиями мирного плана, который могли бы заключить Украина и РФ.

