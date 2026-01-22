30 апреля 2026, четверг, 17:04
Лукашенко заявил, что лично требовал отправлять белорусских медиков лечить российских военных

28
  • 22.01.2026, 13:54
  • 12,002
Диктатор хочет, чтобы белорусы «окунулись в реальность войны».

Александр Лукашенко лично требовал, чтобы белорусские медики «окунулись» в реальность войны между Россией и Украиной. Об этом он заявил 22 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, пишет «Зеркало».

— Скажу откровенно: когда началась специальная военная операция (так власти и пропаганда Беларуси и РФ называют войну в Украине. — Прим. ред.), я был сторонником того, чтобы наших врачей (и не только военных) окунуть в ту реальность, которая там происходит. А реальность порой жуткая, — заявил Лукашенко.

Диктатор сообщил, что беларусские врачи по его указанию оказывали помощь раненым в ходе обменов военнопленными между Россией и Украиной:

— Когда начались эти обмены, особенно мы направляли на юг страны — в районные больницы и гомельскую больницу. Я тогда требовал от министра здравоохранения, чтобы больше наши врачи видели, что происходит.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко