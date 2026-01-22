Лукашенко заявил, что лично требовал отправлять белорусских медиков лечить российских военных

Лукашенко заявил, что лично требовал отправлять белорусских медиков лечить российских военных28
- 22.01.2026, 13:54
Диктатор хочет, чтобы белорусы «окунулись в реальность войны».
Александр Лукашенко лично требовал, чтобы белорусские медики «окунулись» в реальность войны между Россией и Украиной. Об этом он заявил 22 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, пишет «Зеркало».
— Скажу откровенно: когда началась специальная военная операция (так власти и пропаганда Беларуси и РФ называют войну в Украине. — Прим. ред.), я был сторонником того, чтобы наших врачей (и не только военных) окунуть в ту реальность, которая там происходит. А реальность порой жуткая, — заявил Лукашенко.
Диктатор сообщил, что беларусские врачи по его указанию оказывали помощь раненым в ходе обменов военнопленными между Россией и Украиной:
— Когда начались эти обмены, особенно мы направляли на юг страны — в районные больницы и гомельскую больницу. Я тогда требовал от министра здравоохранения, чтобы больше наши врачи видели, что происходит.