Лукашенко заявил, что лично требовал отправлять белорусских медиков лечить российских военных 28 22.01.2026, 13:54

12,002

Диктатор хочет, чтобы белорусы «окунулись в реальность войны».

Александр Лукашенко лично требовал, чтобы белорусские медики «окунулись» в реальность войны между Россией и Украиной. Об этом он заявил 22 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, пишет «Зеркало».

— Скажу откровенно: когда началась специальная военная операция (так власти и пропаганда Беларуси и РФ называют войну в Украине. — Прим. ред.), я был сторонником того, чтобы наших врачей (и не только военных) окунуть в ту реальность, которая там происходит. А реальность порой жуткая, — заявил Лукашенко.

Диктатор сообщил, что беларусские врачи по его указанию оказывали помощь раненым в ходе обменов военнопленными между Россией и Украиной:

— Когда начались эти обмены, особенно мы направляли на юг страны — в районные больницы и гомельскую больницу. Я тогда требовал от министра здравоохранения, чтобы больше наши врачи видели, что происходит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com