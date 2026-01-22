Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине 4 22.01.2026, 13:58

6,456

Кит Келлог

Весной преимущество будет на стороне ВСУ.

Война в Украине может закончиться уже этим летом. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время дискуссии «Украина: будущее на передовой» в Давосе, пишет «Главред».

Он считает, что мир может быть уже ко Дню Независимости Украины - 24 августа 2026 года.

«Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир», - сказал Келлог.

В то же время он считает, что после зимы преимущество будет на стороне Украины. Сейчас ситуация критическая, но украинские воины сдерживают оккупантов.

«Путин измеряет свои успехи в метрах, а не в милях. Он не в Одессе, не в Киеве и фактически даже не вышел из Донбасса. У него большие проблемы», - сказал Келлог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com