Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине
- 22.01.2026, 13:58
Весной преимущество будет на стороне ВСУ.
Война в Украине может закончиться уже этим летом. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время дискуссии «Украина: будущее на передовой» в Давосе, пишет «Главред».
Он считает, что мир может быть уже ко Дню Независимости Украины - 24 августа 2026 года.
«Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир», - сказал Келлог.
В то же время он считает, что после зимы преимущество будет на стороне Украины. Сейчас ситуация критическая, но украинские воины сдерживают оккупантов.
«Путин измеряет свои успехи в метрах, а не в милях. Он не в Одессе, не в Киеве и фактически даже не вышел из Донбасса. У него большие проблемы», - сказал Келлог.