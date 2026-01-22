30 апреля 2026, четверг, 17:05
Ученые назвали сумму денег, которая сделает любого счастливым до конца дней

  • 22.01.2026, 14:44
Опровергнут миф о ненасытности.

По-прежнему думаете, что чем внушительнее сумма на банковском счету, тем счастливее человек? Но ученые выяснили: для ощущения счастья и реализации жизненных планов большинству людей нужна куда более скромная сумма, чем принято считать, пишет «Вокруг света».

Масштабное исследование на эту тему провела команда психологов из Университета Бата под руководством доктора Пола Бейна. В нем приняли участие почти 8 тысяч человек из 33 стран: от Франции и Саудовской Аравии до Уганды и Вьетнама.

Участникам задали вопрос: «Какую сумму вы хотели бы выиграть в лотерею для абсолютно счастливой жизни?» Варианты ответов предполагали разброс — от 10 тысяч до 100 миллиардов долларов.

Интересно, что самые крупные суммы не выбрал почти никто. 86% опрошенных сошлись на 10 миллионах долларов. В ряде государств оптимальной назвали еще более скромную цифру — до 1 миллиона.

«Для 38‑летнего человека с ожидаемой продолжительностью жизни 78 лет эта сумма эквивалентна 25 тысячам долларов в год», — пишут исследователи.

Как пояснили психологи, им удалось опровергнуть основополагающий экономический принцип, суть которого в том, что у людей неограниченные потребности и нужно стремиться к их удовлетворению.

«На самом деле он не универсален и применим лишь к меньшинству», — говорят авторы исследования.

