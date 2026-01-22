30 апреля 2026, четверг, 17:05
  • 22.01.2026, 14:54
ВСУ поразили ряд важных целей в РФ и оккупированном Крыму

Под удар попали нефтяной терминал, склад дронов и ПВО.

Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«В ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» (н.п. Волна, Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российских вооруженных сил», - заявили в Генштабе.

Сообщается, что в результате удара зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, атакованы вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 59Н6-Е «Противник-ГЕ», радиолокационную станцию 55Ж6 «Небо-У» и радиолокационную станцию 55Ж6М «Небо-М».

Кроме того, поражен ряд объектов противника на других временно оккупированных территориях, в частности, склад хранения БпЛА в Новогригорьевке ВОТ Херсонской области, командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и живую силу противника из состава 74 омсбр в Селидово ВОТ Донецкой области.

Также уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага в Дебальцево - подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко