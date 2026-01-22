ВСУ поразили ряд важных целей в РФ и оккупированном Крыму 22.01.2026, 14:54

2,118

Под удар попали нефтяной терминал, склад дронов и ПВО.

Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«В ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» (н.п. Волна, Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российских вооруженных сил», - заявили в Генштабе.

Сообщается, что в результате удара зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, атакованы вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 59Н6-Е «Противник-ГЕ», радиолокационную станцию 55Ж6 «Небо-У» и радиолокационную станцию 55Ж6М «Небо-М».

Кроме того, поражен ряд объектов противника на других временно оккупированных территориях, в частности, склад хранения БпЛА в Новогригорьевке ВОТ Херсонской области, командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и живую силу противника из состава 74 омсбр в Селидово ВОТ Донецкой области.

Также уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага в Дебальцево - подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com