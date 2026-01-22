Российское командование начало снимать «элитные» подразделения с фронта 22.01.2026, 15:07

Стало известно, что за этим стоит.

Командование страны-агрессора России перебрасывает «элитные» подразделения из зоны боевых действий в Украине для защиты военных объектов в оккупированном Крыму. В частности, партизаны зафиксировали прибытие некоторых отрядов на территорию полуострова.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар «Атеш». Там отметили, что такие действия захватчиков являются подтверждением чрезвычайно эффективных ударов ВСУ по военной инфраструктуре РФ.

«Агенты «Атеш» из состава 18-го зенитного ракетного полка сообщают, что на полуостров прибыли подразделения «Ирландцы» из бригады «Эспаньола» и «Отвратительная 8» из 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ», – говорится в сообщении.

Что известно

Так, по имеющимся данным, отдельные группы этих подготовленных подразделений перебросили на полуостров в роли так называемой пожарной команды для усиления противовоздушной обороны Крыма от атак украинских дронов. Кроме этого, им поручили передать боевой опыт другим частям, которые уже длительное время безрезультатно пытаются противодействовать БПЛА Сил обороны Украины.

Из этого следует, что военное руководство РФ готово ослаблять отдельные участки фронта ради защиты тыловых объектов в Крыму.

В свою очередь движение «Атеш» играет ключевую роль, предоставляя украинским защитникам ценную информацию непосредственно изнутри российских военных подразделений.

«Мы будем продолжать следить за ситуацией и передавать информацию СОУ. Присоединяйтесь к подпольному движению «Атеш». Вместе мы сможем нанести непоправимый вред оккупантам!» – указано в сообщении.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com