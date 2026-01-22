Минфин России предупредил об обвальном падении нефтегазовых доходов бюджета 2 22.01.2026, 15:34

Деньги у Кремля могут закончиться.

Нефтегазовые доходы российского бюджета в 2026 году могут оказаться «намного ниже» запланированного уровня, предупредил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

По его словам, причина — в ценах на российскую нефть, которые пока «сохраняются на низком уровне». В декабре, по данным Минэкономразвития, средняя стоимость барреля Urals упала до 5-летнего минимума — $39. А январь не принес облегчения нефтяникам, которые вынуждены давать скидки до 50%, чтобы продать сырье в Индию и Китай. По данным Bloomberg, цены на Urals просели до $35-37 за баррель, тогда как в бюджет заложено $59.

По расчетам Reuters, в январе Минфин соберет 420 млрд рублей налогов с нефти и газа — на 46% меньше, чем в том же месяце годом ранее. По словам Колычева, которого цитирует «Интерфакс», «компенсировать» выпадающую сырьевую ренту власти намерены за счет Фонда национального благосостояния.

В результате «деньги ФНБ в этом году могут закончиться», пишут аналитики MMI. На 1 января в фонде оставалось 4,1 трлн рублей ликвидных активов — то есть свободных, не потраченных средств. С начала войны запасы золота в ФНБ сократились на 71% — с 554 то 160 тонн. А из запасов валюты остались лишь китайские юани примерно на $30 млрд — минимум с момента создания ФНБ в 2008 году.

Чтобы покрыть выпадающие доходы, Минфину придется изъять из ФНБ около 3 трлн рублей, еще около 700 млрд рублей уйдет на расходы по инвестициям, оценивают в MMI. Это оставит в фонде лишь 400 млрд рублей — сумму, покрывающую примерно 3-4 дня расходов федбюджета.

Аналитики ВТБ оценивают ситуацию чуть оптимистичнее: по их оценкам, из ФНБ придется забрать 2,5 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета, если цены на нефть и курс рубля останутся на текущих уровнях. Экономист Дмитрий Полевой оценивает выпадающие доходы в 1,1-1,4 трлн рублей. По его расчетам ФНБ, может хватить еще на 1,5-2 года.

По итогам 2025 года бюджет получил 5,7 трлн рублей дефицита — впятеро больше изначального плана Минфина. В этом году власти запланировали сократить «дыру» в казне до 3,8 трлн рублей за счет повышения НДС, налогов на малый бизнес, технологического сбора с техники и электроники, а также штрафов для граждан и бизнеса на 300 млрд рублей.

Однако едва ли эти планы выполнимы, считают аналитики Газпромбанка. По их расчетам, дефицит бюджета составит 5-5,5 трлн рублей «из-за более высокого темпа роста госрасходов и сдержанных экспортных поступлений».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com