30 апреля 2026, четверг, 17:06
Белорусское масло вызвало недовольство в России

  • 22.01.2026, 15:49
Режим прибегнул к демпингу.

На российском рынке сливочного масла назревает конфликт интересов. Местные компании фиксируют снижение продаж и переполненные склады, тогда как доля более дешёвого белорусского масла продолжает расти и уже достигла 23%, пишет «Коммерсантъ».

Проблемы российских производителей связаны с ростом себестоимости: подорожали корма, энергоресурсы и логистика, что привело к удорожанию молока — основного сырья для масла. Одновременно повысились мировые цены на молочную продукцию, снизилась рентабельность производства сухого молока, и российские компании были вынуждены поднять розничные цены.

В результате спрос упал, продажи российского масла сократились на 9,6%, а склады остались переполненными.

В момент кризиса усилили активность белорусские компании, предложив продукцию по более конкурентным ценам. Особенно успешен бренд «Брест-Литовск», ставший лидером среди белорусских марок на российском рынке. Белорусские предприятия также выпускают продукцию под частными марками российских сетей.

Эксперты считают, что себестоимость производства в Беларуси может быть ниже за счёт особенностей регулирования и меньшей зависимости от рыночных механизмов.

Сложившаяся ситуация уже обсуждается на уровне отраслевых ассоциаций. Российские производители опасаются, что перераспределение рынка в пользу белорусских компаний может стать необратимым. Подтверждением укрепления позиций белорусских брендов стало судебное признание в России товарных знаков «Савушкин» и «Брест-Литовск» общеизвестными.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций на российский рынок могут выйти и другие белорусские молочные бренды, усилив конкурентное давление на местных производителей.

