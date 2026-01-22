Белорусское масло вызвало недовольство в России

Белорусское масло вызвало недовольство в России7
- 22.01.2026, 15:49
- 6,064
Режим прибегнул к демпингу.
На российском рынке сливочного масла назревает конфликт интересов. Местные компании фиксируют снижение продаж и переполненные склады, тогда как доля более дешёвого белорусского масла продолжает расти и уже достигла 23%, пишет «Коммерсантъ».
Проблемы российских производителей связаны с ростом себестоимости: подорожали корма, энергоресурсы и логистика, что привело к удорожанию молока — основного сырья для масла. Одновременно повысились мировые цены на молочную продукцию, снизилась рентабельность производства сухого молока, и российские компании были вынуждены поднять розничные цены.
В результате спрос упал, продажи российского масла сократились на 9,6%, а склады остались переполненными.
В момент кризиса усилили активность белорусские компании, предложив продукцию по более конкурентным ценам. Особенно успешен бренд «Брест-Литовск», ставший лидером среди белорусских марок на российском рынке. Белорусские предприятия также выпускают продукцию под частными марками российских сетей.
Эксперты считают, что себестоимость производства в Беларуси может быть ниже за счёт особенностей регулирования и меньшей зависимости от рыночных механизмов.
Сложившаяся ситуация уже обсуждается на уровне отраслевых ассоциаций. Российские производители опасаются, что перераспределение рынка в пользу белорусских компаний может стать необратимым. Подтверждением укрепления позиций белорусских брендов стало судебное признание в России товарных знаков «Савушкин» и «Брест-Литовск» общеизвестными.
Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций на российский рынок могут выйти и другие белорусские молочные бренды, усилив конкурентное давление на местных производителей.