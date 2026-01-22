FT: Ситуация в Давосе в последний момент развернулась большой удачей для Украины

  22.01.2026, 20:03
FT: Ситуация в Давосе в последний момент развернулась большой удачей для Украины

На этом фоне действия Москвы выглядят все более отчаянными.

Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе о потенциальных условиях сделки по Гренландии стало неожиданным поворотом для мировой политики. После недель жесткой риторики президент США фактически отказался от давления на Европу и вернул украинский вопрос в центр международной повестки, пишет Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прилетел в Давос для встречи с Трампом. Трамп заявил о готовности к «рамочному соглашению» по Гренландии и одновременно сообщил, что не будет вводить торговые тарифы против европейских стран.

Это резко снизило напряжение между США и ЕС, но поставило в неудобное положение Россию.

Украина возвращается в переговорный центр

На фоне этих заявлений в Давос прибыл Зеленский. Его визит стал сигналом: Украина снова рассматривается как ключевой участник будущих договоренностей, а не как второстепенная тема. По данным Reuters, Трамп уже анонсировал личную встречу с Зеленским и заявил, что «момент для соглашения близок».

При этом он подчеркнул, что именно Украина и Россия должны сделать шаг, но если этого не произойдет, «они просто ведут себя глупо».

Европа нервничает, но Украина в приоритете

Резкая смена риторики Трампа вызвала замешательство в европейских столицах. Как отмечает Financial Times, лидеры ЕС не понимают, насколько устойчивой будет новая позиция Вашингтона.

Однако глава НАТО Марк Рютте ясно дал понять: приоритет номер один — Украина. Европейские дипломаты признают, что Трамп действует прагматично и пытается играть на разногласиях внутри ЕС, но при этом не отказывается от поддержки Киева.

Россия снова в роли наблюдателя

На этом фоне действия Москвы выглядят все более отчаянными. Путин заявил, что «готов рассмотреть участие» в созданном Трампом Совете мира и даже предложил направить туда средства из замороженных российских активов. Однако эти слова не вызвали серьезной реакции.

Более того, в сам Совет мира вошли в основном страны Ближнего Востока и несколько авторитарных режимов без ключевых европейских держав. Фактически Россия снова оказалась в изоляции, пытаясь изображать миротворца, продолжая при этом войну, пишут эксперты.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко