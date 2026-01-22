МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси
- 22.01.2026, 16:17
Из-за прилета 150 воздушных шаров.
Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси, потребовав объяснений по поводу прилета в страну 150 воздушных шаров в ночь на 17 января, сообщает портал Wiadomosci.
«Белорусская сторона получила очень четкий сигнал о том, что мы не одобряем подобные действия», — цитирует портал пресс-секретаря МИД Мацея Вевиора.
Официального сообщения МИД Польши на этот счет пока нет.
Издание отмечает, что масштаб явления исключал любительскую деятельность преступных контрабандных группировок. «Хотя к каждому из найденных воздушных шаров действительно были прикреплены сигареты, мы также обнаружили оборудование, указывающее на работу профессионалов», — сказал анонимный собеседник портала.
Неофициальная информация из источников, близких к военным и Министерству внутренних дел и администрации, указывает на то, что шары были прикрытием: операция позволила белорусской стороне проверить высоту и расстояние, на котором польские системы обнаруживают малые объекты, а также отследить попытки польских военных заглушить сигналы передатчиков.