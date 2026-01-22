закрыть
22.01.2026, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси

  • 22.01.2026, 16:17
  • 4,426
Из-за прилета 150 воздушных шаров.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси, потребовав объяснений по поводу прилета в страну 150 воздушных шаров в ночь на 17 января, сообщает портал Wiadomosci.

«Белорусская сторона получила очень четкий сигнал о том, что мы не одобряем подобные действия», — цитирует портал пресс-секретаря МИД Мацея Вевиора.

Официального сообщения МИД Польши на этот счет пока нет.

Издание отмечает, что масштаб явления исключал любительскую деятельность преступных контрабандных группировок. «Хотя к каждому из найденных воздушных шаров действительно были прикреплены сигареты, мы также обнаружили оборудование, указывающее на работу профессионалов», — сказал анонимный собеседник портала.

Неофициальная информация из источников, близких к военным и Министерству внутренних дел и администрации, указывает на то, что шары были прикрытием: операция позволила белорусской стороне проверить высоту и расстояние, на котором польские системы обнаруживают малые объекты, а также отследить попытки польских военных заглушить сигналы передатчиков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко