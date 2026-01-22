Трамп после встречи с Зеленским передал послание Путину 19 22.01.2026, 16:45

Встреча длилась около часа.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Давосе, длившаяся около часа, завершилась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет unian.net.

Результаты переговоров пока неизвестны. Однако, как отметил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, «встреча хорошая».

Как отметил Никифоров журналистам, в конце президенты Украины и США немного пообщались тет-а-тет.

Позднее Дональд Трамп заявил, что встреча с Зеленским прошла «хорошо». Президент США также передал послание Путину: «Война должна закончиться».

