Оттепель откладывается: в Беларусь идет арктический холод

Оттепель откладывается: в Беларусь идет арктический холод1
- 22.01.2026, 17:05
Синоптики прогнозируют резкий температурный контраст.
Синоптики изменили прогноз по оттепели в Беларуси: она будет, однако перед значительным потеплением сибирский антициклон передаст белорусам «привет» с температурами до -20..-25°С. В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали, где и когда ждать такие морозы, а куда они не пойдут и почему.
Специалисты объяснили вторжение арктического холода в Беларусь выходом ядра сибирского антициклона на восток европейской территории России (ЕТР). «Сибирские» морозы ощутят на севере и северо-востоке республики в конце текущей недели.
И если там ждем местами ночью до -20..-25°С, то по юго-западу, как будто в другой стране, температура не опустится ниже -5..-10°С. Вот там уже белорусы почувствуют потепление после крещенских морозов.
В столице все не так «южно»: шанс повторения -20°С есть, рассказали синоптики. Поэтому можно сказать, что прогноз об арктическом вторжении в Беларусь частично сбудется.
Почему холод не пойдет на юг Беларуси
А его не пустит туда углубляющаяся циклоническая ложбина над югом Европы, объяснили в канале «Метеовайб». В начале следующей недели ложбина переориентируется на Беларусь – в страну пойдут циклоны.
Кстати, в Белгидромете подтвердили контрастные заморозки в ночное время субботы и воскресенья:
24 января – от -7°С по юго-западу до -22°С по северо-востоку страны,
25 января – от -6°С по юго-западу до -25°С по северу.
Около 0°С, но с метелями
Центр нового активного южного циклона, в отличие от известного Улли, в начале следующей недели окажется западнее республики, она будет в его передней части. Если картину не испортит антициклон над Скандинавией, ждем «довольно мощный вынос тепла» с южной части Европы.
К середине следующей недели, 28 января, тепло распространится на большую часть Беларуси – температура может достигнуть 0°С, возможны слабые оттепели.
Но рано радоваться: за теплом увяжутся снег, мокрый снег, метели, ледяные и просто дожди.
Надолго ли задержится потепление
В «Метеовайбе» рассказали: «Если обширная циклоническая депрессия над Европой к концу недели ослабнет, то затаившийся холод на севере Скандинавии вновь может проникнуть на юг».
Но вероятность очень холодного сценария в начале февраля в Беларуси сейчас небольшая. Об этом говорит ансамблевый прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).