WSJ: Против иранского режима восстали его бывшие сторонники 6 22.01.2026, 17:08

Тревожный сигнал для аятолл.

Самый кровопролитный политический кризис в современной истории Ирана начался там, где его меньше всего ожидали, — в тегеранском базаре, традиционном оплоте сторонников Исламской Республики. Торговцы и владельцы лавок, которые в 1979 году сыграли ключевую роль в исламской революции и ранее избегали массовых протестов, на этот раз стали их инициаторами, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной волнений стал резкий обвал иранского риала, приведший к росту цен и инфляции на фоне санкций. Даже представители среднего класса столкнулись с невозможностью покрывать базовые расходы. В знак протеста многие лавочники закрыли магазины и вышли на улицы, требуя экономических реформ и смены власти.

К протестам быстро присоединились представители других слоев общества, включая молодежь. Особую тревогу для властей вызвало то, что массовые выступления охватили религиозные и консервативные центры страны — Кум, Мешхед и Исфахан, где зафиксированы крупнейшие за десятилетия акции.

Силовики жестко подавили протесты. Применялись слезоточивый газ, огнестрельное оружие и массовые задержания. По данным правозащитников, тысячи людей погибли по всей стране. В Мешхеде, по свидетельствам медиков, только в одном морге за день находилось около 150 тел погибших протестующих.

Эксперты отмечают символическое значение участия базара — исторического политического барометра Ирана. «Когда закрывается базар, это означает момент глубочайшего политического кризиса», — подчеркивают аналитики.

Хотя протесты были временно подавлены, недовольство остается. Участники и наблюдатели сходятся во мнении. Экономическая несправедливость стала лишь спусковым крючком, тогда как корень кризиса — в утрате доверия к идеологии и управлению страны.

