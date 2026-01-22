В минском метро нашли тайную комнату

В минском метро нашли тайную комнату7
- 22.01.2026, 17:14
- 10,380
Что скрывается за загадочными дверями на станциях.
В Threads завирусился пост про потайную дверь на станции метро «Площадь Ленина». В официальном телеграм-канале Минского метрополитена развеяли фантазии пассажиров.
В ведомстве отметили, что пассажиры часто обращают внимание на такие двери на платформах и высказывают различные предположения. Некоторые считают, что это может быть переход на другую линию, секретное помещение или вообще что-то из ряда полной фантастики.
Однако в действительности все гораздо проще.
Как пояснили в Минском метрополитене, за подобными дверями обычно располагаются кабельные трассы и инженерные коммуникации. Именно они обеспечивают нормальную работу станции — освещение, связь и системы автоматики.