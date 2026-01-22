Глава Кемеровской области РФ заявил, что в массовой гибели младенцев в роддоме виноваты сами матери 17 22.01.2026, 17:21

иллюстративное фото

Якобы многие из них были пьяны.

Губернатор Кемеровской области РФ Илья Середюк возложил ответственность за гибель новорожденных в новокузнецком роддоме № 1 на самих рожениц. Как обратила внимание «Новая газета Европа», в ходе прямой линии он заявил, что некоторые матери не наблюдались у врачей во время беременности, а другие поступали в роддом в состоянии алкогольного опьянения.

«Печально говорить, но будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем — у некоторых есть вредные привычки. Недопустимо, что по скорой приезжают в роддом в состоянии опьянения», — сказал Середюк. Он также усомнился в версиях о внутрибольничной инфекции и о врачебной ошибке, указав, что у рожениц были разные лечащие доктора.

С 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года в роддоме родились 234 ребёнка, 32 из них попали в реанимацию. Девять младенцев погибли, ещё восемь находятся в крайне тяжёлом состоянии. По данным Минздрава Кузбасса, у всех умерших была диагностирована тяжёлая внутриутробная инфекция.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности и причинения смерти по неосторожности. По версии следствия, гибель детей стала результатом ненадлежащего исполнения обязанностей главным врачом и заведующим отделением, а также нарушений санитарного законодательства в медучреждении. Работа стационара приостановлена на 90 дней.

14 января были задержаны главный врач больницы Виталий Херасков и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации Алексей Эмих. Хераскову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Эмиху — запрет определённых действий. Им инкриминируют части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

