Почему Украина до сих пор не устроила блэкаут Москве

22.01.2026, 17:52

Незрелищная война, которая приближает победу.

Россияне в очередной раз атаковали украинскую энергетику, частично оставив без света четыре области. По данным министерства энергетики, по состоянию на 22 января, в результате ночной атаки врага обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях. А Киевская область восстанавливается после предыдущих российских атак.

В такое непростое время от украинцев постоянно звучит: «А где наши удары по россиянам? Где наши удары по их энергетике и так далее?». Граждан Украины, которые сидят без электричества и отопления, можно понять. Но политиканов из отдельных «оппозиционных фракций», которые не упускают ни одной возможности, чтобы поработать над подрывом тыла вместе с россиянами, уже труднее.

Однако украинские удары вглубь России есть, и они достаточно эффективны. Просто, возможно, пока не настолько зрелищны.

К примеру, дальнобойные удары спецназа Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины за 2025 год нанесли ущерб ключевым элементам системы противовоздушной обороны России на сумму около четырех миллиардов долларов. В частности, зафиксировано уничтожение систем С-300, С-350, С-400, зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», «Бук-М2», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», «Панцирь-С2», зенитных ракетных комплексов «Тор-М1», «Тор-М2», «Тор-М3».

Да, это не производит такого впечатления на «широкую публику», как российские удары по украинской энергетике. Но что для нас важнее?

Очевидно, Украина не может себе позволить воевать с россиянами «по-русски», то есть, не считаясь с потерями и расходами. Как только Украина начинает пытаться действовать так, это просто приводит к потере ценных ресурсов. И все.

Как каждый украинец, я мечтаю о блэкаутах в Москве и других крупных российских городах.

Это, пожалуй, даже могло бы оказать какое-то влияние на россиян... Но было бы оно определяющим? Ну, реально, неужели в таком случае путинский режим сразу бы пал? Оснований так думать нет.

Ресурсы у нас ограничены. И использовать их нужно максимально эффективно. Чтобы ничего не «терялось» по дороге. А для этого сначала нужно методично «прореживать» вражескую ПВО. Иначе ничего никогда не будет.

Программа, которую недавно описал новый министр обороны Федоров, возможно, не выглядит «ура-победной». И непонятно, насколько все пойдет так, как запланировано. В конце концов, остается и вопрос ресурсов... Но программа понятна: убивать больше россиян, чем те мобилизуют у себя, а свое небо прикрывать самыми дешевыми массовыми средствами с ИИ. И если это удастся, это будет весомый шаг к победе.

