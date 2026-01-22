30 апреля 2026, четверг, 17:08
Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ

4
  • 22.01.2026, 18:12
  • 4,864
Переговоры могут состояться уже в ближайшие дни в Эмиратах.

Украина, США и Россия впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне. Она состоится уже в ближайшие дни в Эмиратах.

Как передает «РБК-Украина», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава украинского государства напомнил, что сегодня, 22 января, американская делегация поедет в Москву. Чиновники США ждали встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отправиться на переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

«И сейчас они уедут, и моя команда встретится с американской командой, и я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и я думаю, что это будет завтра и послезавтра. Да, это будет встреча, которая продлится два дня в Эмиратах», — сказал Зеленский.

По словам президента, он надеется, что Эмираты знают о таких планах, поскольку иногда американская сторона устраивает «сюрпризы». В любом случае переговорные команды туда отправятся.

«Я думаю, что это хорошо, если на техническом уровне начнется эта трехсторонняя встреча... Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что вы знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас», — обратил внимание он.

Президент предположил, что американские чиновники могут встретиться в Москве с Путиным в ночь на 23 января или уже завтра днем.

«Может, им (россиянам — ред.) придется немного подождать для того, чтобы состоялась встреча. Я не знаю. Но завтра и послезавтра у нас будет трехсторонняя встреча, у наших ребят будет трехсторонняя встреча. Это лучше, чем не иметь какого-либо диалога. Мы под ударом, люди живут без электричества, мы в сложной ситуации, но и россияне тоже в сложной ситуации, и мы отвечаем на их атаки. Дай Бог, война остановится, я надеюсь на это», — отметил Зеленский.

