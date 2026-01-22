В Италии показали гигантский представительский седан L’Epoque 1 22.01.2026, 19:26

4,810

Концепт длиной 8 метров получил гибридную установку мощностью 1000 лошадиных сил.

Итальянское ателье дизайна Aznom создало необычный представительский седан L'Epoque. Огромное 8-метровое авто в стиле-арт-деко получило 1000-сильную электрифицированную установку.

Новый Aznom L'Epoque пока является концептом, однако компания готова выпускать этого гиганта под заказ. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан Aznom L'Epoque достигает 8 м в длину, то есть длиннее и Rolls-Royce Phantom EWB, и большинства лимузинов. Для него понадобились мощная рама и огромные 30-дюймовые колеса.

Дизайнеры Aznom вдохновлялись стилем арт-деко и эксклюзивными представительскими авто 1920-х и 1930-х годов. Седан отличается монументальным дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и зауженной «кормой». Широкая решетка в духе Rolls-Royce сочетается с тонкими диодными фарами.

Передняя дверь Aznom L'Epoque сдвижная, а задняя — состоит из двух секций: нижняя часть открывается против движения, а верхняя — поднимается. Экстравагантный салон Aznom L'Epoque выполнен в стилистике классической итальянской мебели. В отделке использовали кожу, дерево, велюр и медь.

Интересно, что гигантское авто имеет всего пять мест. В задней части создали лаунж-зону с диваном, столиком, минибаром и распылителем духов. Кроме того, есть ящик для сигар и дорогих хрустальных бокалов.

Новый Aznom L'Epoque является гибридом: он получил четыре электромотора общей мощностью 1000 сил, а также батарею емкостью 100 кВт∙ч и бензиновый V6, который служит генератором. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com