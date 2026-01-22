30 апреля 2026, четверг, 17:10
Российские потери в месяц достигли рекордных 35 тысяч солдат

Цифру озвучил президент Украины.

Потери России за год выросли с 14 тысяч до 35 тысяч убитых в месяц, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 января, на экономическом форуме в Давосе.

«Российские потери самые большие из тех, что у них вообще когда-либо были. Поэтому я просто делюсь с вами реальной статистикой, а она — 35 тысяч убитых в месяц, 35 тысяч солдат. В прошлом году в этот месяц это было около 14 тысяч», — сказал Зеленский.

По его словам, Россия ежемесячно мобилизует 40−43 тысячи человек, однако уже начала терять 45 тысяч.

«Из этих 43 тыс., вы должны знать, что где-то 10−15% убегают и есть определенные раненые… Вы можете понять, что их армия перестала увеличиваться из-за наших дроновых технологий и наших операторов дронов», — отметил президент.

