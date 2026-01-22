Российские потери в месяц достигли рекордных 35 тысяч солдат 11 22.01.2026, 19:50

5,870

Цифру озвучил президент Украины.

Потери России за год выросли с 14 тысяч до 35 тысяч убитых в месяц, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 января, на экономическом форуме в Давосе.

«Российские потери самые большие из тех, что у них вообще когда-либо были. Поэтому я просто делюсь с вами реальной статистикой, а она — 35 тысяч убитых в месяц, 35 тысяч солдат. В прошлом году в этот месяц это было около 14 тысяч», — сказал Зеленский.

По его словам, Россия ежемесячно мобилизует 40−43 тысячи человек, однако уже начала терять 45 тысяч.

«Из этих 43 тыс., вы должны знать, что где-то 10−15% убегают и есть определенные раненые… Вы можете понять, что их армия перестала увеличиваться из-за наших дроновых технологий и наших операторов дронов», — отметил президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com