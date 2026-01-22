«Реал» возглавил рейтинг клубов с самым высоким доходом 22.01.2026, 19:58

Второе место заняла «Барселона».

Мадридский «Реал» возглавил составленный Deloitte рейтинг футбольных клубов с самыми высокими доходами за сезон 2024/25.

В предыдущем сезоне «Реал» получил €1,16 млрд и второй раз подряд возглавил рейтинг. В предыдущем сезоне доход команды составил €1,05 млрд.

В сезоне 2024/25 «Реал» не выигрывал титулов.

Вторая в рейтинге идет «Барселона», которая впервые с сезона 2019/20 вернулась в тройку лидеров с доходом €974,8 млн, третье место занимает мюнхенская «Бавария» (€860,6 млн), четвертое — «Пари Сен-Жермен» (€837 млн).

«Ливерпуль» (€836,1 млн) занял пятое место и стал первым в истории английским клубом, который достиг такой высокой позиции. Скачок с восьмого места на пятое обусловлен возвращением клуба в Лигу чемпионов и увеличением коммерческих доходов на 7%.

Общая сумма доходов 20 клубов, попавших в рейтинг, достигла рекордных €12,4 млрд. Это на 11% больше, чем за сезон 2023/24.

