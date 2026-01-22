«Совет мира» Трампа: кто вошел и кто отказался 12 22.01.2026, 20:15

В числе наиболее спорных участников — Беларусь.

Президент США Дональд Трамп продвигает инициативу под названием «Совет мира», призванную содействовать урегулированию международных конфликтов. Однако, как отмечают дипломаты, проект может подорвать роль Организации Объединенных Наций, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Идея Совета мира была впервые озвучена Трампом в сентябре прошлого года в рамках его плана по прекращению войны в Газе. Позже он дал понять, что мандат структуры будет расширен и охватит конфликты по всему миру. Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем Совета, а сама структура будет заниматься «продвижением мира и разрешением конфликтов».

Членство в Совете предполагается сроком на три года, однако страны смогут получить постоянный статус, если внесут взнос в размере $1 млрд на финансирование деятельности организации. В исполнительный совет-учредитель уже вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и зять Трампа Джаред Кушнер.

По данным Белого дома, около 35 из примерно 50 приглашенных государств уже согласились присоединиться. Среди них — ключевые партнеры США на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет и Иорданию, а также члены НАТО Турция и Венгрия. Согласие также дали Марокко, Пакистан, Индонезия, Вьетнам, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, а также Армения и Азербайджан. В числе наиболее спорных участников — Беларусь.

Россия и Китай пока не объявили о своем участии. Обе страны, обладающие правом вето в Совбезе ООН, могут рассматривать инициативу как потенциальную угрозу своим позициям в системе международного управления.

Ряд традиционных союзников США отнесся к проекту настороженно. Норвегия и Швеция отказались от участия, Франция намерена отклонить приглашение, а Италия указала на возможные конституционные ограничения. Канада согласилась «в принципе», но детали еще обсуждаются. Великобритания, Германия и Япония пока публично не определили свою позицию.

Полномочия Совета мира остаются не до конца ясными. Совбез ООН ранее одобрил его создание лишь в контексте Газы и только до 2027 года. За пределами этого конфликта юридический статус и инструменты воздействия Совета остаются неопределенными, хотя устав наделяет председателя — Дональда Трампа — широкими исполнительными полномочиями.

