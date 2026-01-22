Белый дом перепутал Бельгию с Беларусью и включил ее в список участников «Совета мира» Трампа 21 22.01.2026, 23:35

Бельгия не подписывала договор.

Белый дом ошибочно добавил Бельгию в список стран, которые будут участвовать в «Совете мира» президента США Дональда Трампа. Как оказалось, Вашингтон перепутал страну с Беларусью. Об ошибке сообщил глава МИД Бельгии Максим Прево.

«Бельгия не подписывала договор «Совета мира». Это объявление является ошибочным. Мы хотим общего и скоординированного европейского ответа. Как и многие другие европейские страны, у нас есть сомнения по поводу этого предложения», — написал Прево в X.

Как пишет VRT со ссылкой на источники в бельгийском правительстве, Белый дом перепутал Бельгию с Беларусью.

Список стран, которые уже официально согласились присоединиться к «Совету мира» Белый дом опубликовал незадолго до подписания соглашения президентом Дональдом Трампом в швейцарском Давосе. Список стран выглядел так: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Бельгия. Список со ссылкой на администрацию президента США распространили и журналисты различных медиа.

При этом, за исключением Венгрии и Болгарии, на 22 января ни одна страна ЕС не подписала договор о вступлении в «Совет мира».

