Добыча нефти в России упала до минимума за 16 лет 1 22.01.2026, 21:43

Фото: Reuters

Российская нефтяная отрасль скатывается в серьезный кризис.

Производство нефти в России по итогам 2025 года сократилась составило 512 млн тонн, сообщил в статье для журнала «Энергетическая политика» вице-премьер РФ Александр Новак, передает The Moscow Times.

Нефтедобыча, как следует из данных Новака, упала третий год подряд: в 2024 году это было 516 млн тонн, в 2023-м — 530 млн тонн, а в 2022-м — 535 млн.

В результате объемы производства нефти стали самыми низкими с 2009 года: тогда Россия качала 494,2 млн тонн. Даже в кризис пандемии, в 2020 году, добыча была чуть больше — 512,7 млн тонн.

В план на год правительство закладывало увеличение добычи до 520 млн тонн. Качать больше России разрешала и сделка ОПЕК+, в рамках которой российская квота выросла до 8,98 до 9,57 млн млн баррелей в сутки.

Но по факту на конец года нефтяники РФ качали только 9,33 млн баррелей в сутки, а в декабре вместо увеличения добыча неожиданно и резко начала падать — на 250 тысяч баррелей в день. Спад добычи — результат санкций США против «Роснефти» и «Лукойла», который подорвали экспорт в Индию и Китай, отмечает Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности. С конца ноября, когда санкции вступили в силу, в танкерах в море «застряло» 35 млн нераспроданных баррелей. И судя по всему, места для хранения невостребованной нефти просто не осталось, пишет Клюге.

Обвал цен на российскую нефть Urals, которая сейчас продается по $35-37 за баррель, то есть со скидкой почти 50% к Brent, сделал добычу на целом ряде месторождений в России убыточной. По оценкам Reuters, на половине нефтяных проектов в стране компании теряют $5 на каждом проданном барреле. Это сулит новую волну проблем нефтяным компаниям, которые уже столкнулись с кратным падением прибылей: «Роснефть» — втрое, «Лукойл» — вдвое, «Газпром нефть» — на 54%.

Российская нефтяная отрасль, от которой зависит четверть доходов бюджета и почти половины экспортной выручки экономики, «постепенно скатывается в кризис», отмечает Крейг Кеннеди, эксперт Центра исследований России и Евразии Дэвиса в Гарварде. На пике нефтяного благополучия, в 2019 году, Россия добывала 560 млн тонн в год, установив рекорд с позднесоветских времен. А снизив добычу в пандемию, вернуть ее на прежние уровни так и не смогла. За 7 лет производство нефти упало на 9%, из них почти на 5% — с начала войны.

И это не предел: согласно долгосрочной энергостратегии РФ, которую в прошлом году утвердило правительство, добыча нефти в стране может снизиться до 477 млн тонн к 2036 году и 287 млн тонн — к 2050-му. Такие цифры заложены «инерционный сценарии», который «предполагает сохранение сложившихся трендов и действующих подходов в отраслях ТЭК». Из-за истощения старых, еще советских месторождений вместе с добычей втрое может упасть экспорт — с 234 до 79 млн тонн в год.

В «стресс-сценарии», который включает усиление западных санкций и ускоренный отказ мира от углеводородов, к 2050 году Россия будет добывать лишь 171 млн тонн нефти ежегодно — втрое меньше, чем сейчас. А баррелей для экспорта не останется вовсе: его объем опустится до нуля.

