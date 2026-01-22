Британские военные помогли Франции перехватить шедший из России танкер 1 22.01.2026, 22:14

Танкер был задержан в Средиземном море.

Министр обороны Великобритании Джон Хилли подтвердил, что страна участвовала в операции французских Военно-морских сил по перехвату российского танкера в Средиземном море.

Об этом сообщает Sky News.

Хилли сообщил, что Великобритания оказывала поддержку в виде отслеживания и мониторинга французской операции по задержанию подсанкционного российского танкера.

Он отметил, что к этому был привлечен скоростной патрульный катер HMS Dagger, который следил за судном во время его прохождения через Гибралтарский пролив.

«Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры против судов «теневого флота», чтобы перекрыть финансирование, которое способствует незаконному вторжению Путина в Украину», – сказал министр обороны.

Российский танкер находится под санкциями Великобритании и ЕС.

