Британские военные помогли Франции перехватить шедший из России танкер

Британские военные помогли Франции перехватить шедший из России танкер1
- 22.01.2026, 22:14
- 2,524
Танкер был задержан в Средиземном море.
Министр обороны Великобритании Джон Хилли подтвердил, что страна участвовала в операции французских Военно-морских сил по перехвату российского танкера в Средиземном море.
Об этом сообщает Sky News.
Хилли сообщил, что Великобритания оказывала поддержку в виде отслеживания и мониторинга французской операции по задержанию подсанкционного российского танкера.
Он отметил, что к этому был привлечен скоростной патрульный катер HMS Dagger, который следил за судном во время его прохождения через Гибралтарский пролив.
«Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры против судов «теневого флота», чтобы перекрыть финансирование, которое способствует незаконному вторжению Путина в Украину», – сказал министр обороны.
Российский танкер находится под санкциями Великобритании и ЕС.