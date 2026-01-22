The Telegraph: Импульсивный курс Белого дома может спровоцировать цепную реакцию 1 22.01.2026, 22:52

Жесткая и конфронтационная политика президента США Дональда Трампа, особенно его заявления о Гренландии и торговых войнах с союзниками, вызывает растущую обеспокоенность в Европе и за ее пределами. Эксперты и политики предупреждают, что импульсивный курс Белого дома может спровоцировать цепную реакцию с тяжелыми экономическими и геополитическими последствиями, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что США не будут применять силу для получения контроля над Гренландией, однако одновременно потребовал «немедленных переговоров» и дал понять, что считает остров критически важным для американской безопасности.

Критики отмечают, что подобный подход, при котором выигрыш одной стороны означает проигрыш другой, подрывает основы послевоенного миропорядка, построенного на союзах и взаимозависимости. В Европе усиливаются опасения, что США могут сократить поддержку НАТО и Украины, что стало бы серьезным ударом по безопасности континента.

Одновременно звучат предупреждения о возможных экономических рисках. Попытки ответить на давление Вашингтона, например через финансовые меры против США, могут привести к глобальной дестабилизации, затронув как американскую, так и европейскую экономику. Эксперты подчеркивают, что современные финансовые и технологические системы глубоко взаимосвязаны, и эскалация конфликта нанесет ущерб всем сторонам.

На этом фоне европейским странам все чаще советуют сосредоточиться на укреплении собственной безопасности: увеличении оборонных расходов, снижении зависимости от внешних игроков, развитии энергетической и экономической самостоятельности. Идея состоит не в открытой конфронтации с США, а в более прагматичном и осторожном курсе.

Выступая в Давосе, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что мир переживает «раскол, а не переход», и что эпоха безусловной веры в правила международного порядка уходит в прошлое. По его словам, союзники будут вынуждены диверсифицировать партнерства, чтобы защититься от неопределенности.

Аналитики сходятся во мнении, что период американской гегемонии завершился, а мир вступил в фазу многополярности. Политика Трампа рассматривается как попытка закрепить влияние США в ключевых регионах, однако методы, которыми это делается, вызывают разумные сомнения.

