Суд в РФ признал гибель крейсера «Москва» после атаки ВСУ 8 22.01.2026, 23:40

Вскоре после публикации суд удалил сообщение.

2-й Западный окружной военный суд раскрыл, что российский крейсер Москва, затонувший 14 апреле 2022 года, был атакован украинскими ракетами, и в результате погибли 20 человек. Но пресс-служба суда удалила новость вскоре после публикации, сообщает в четверг «Медиазона».

В удаленном сообщении говорилось, что расположенный в Москве суд вынес приговор по делу о затоплении крейсера. Командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме.

По версии российского следствия, Шубин отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру «Москва» в Черном море рядом с островом Змеиный, а также по фрегату «Адмирал Эссен», атакованному ранее в том же месяце. Суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

В пресс-релизе суд впервые признает, что по крейсеру «Москва» был нанесен ракетный удар, отмечает «Медиазона». В сообщении также были указаны официальные данные о погибших, а именно, что «от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера». Также отмечалось, что двадцати четырем морякам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек - пропали без вести, в том числе в ходе действий по сохранению плавучести корабля, длившихся несколько часов. Из-за атаки по «Адмиралу Эссену», по данным суда, был ранен один человек.

