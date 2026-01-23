Гардероб Янки Купалы вынесли на мороз

Гардероб Янки Купалы вынесли на мороз4
- 23.01.2026, 1:07
Фотофакт.
В парке Янки Купалы в центре Минска вывесили на мороз гардероб поэта, сообщил Государственный литературный музей Янки Купалы на своей странице в Facebook
Как объясняют сотрудники музея, низкие температуры способствуют сохранению вещей Купалы, изготовленных из натурального меха и волокон, так как мороз защищает их от биоповреждений.
Поэтому январские морозы стали союзниками музейных работников: они вывесили для естественного проветривания пальто, костюмы и пиджаки классика белорусской литературы непосредственно на открытом воздухе.