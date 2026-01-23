Трамп сделал громкое заявление о замороженных активах РФ

Трамп сделал громкое заявление о замороженных активах РФ11
- 23.01.2026, 8:07
Президент США прокомментировал инициативу Путина.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу России использовать замороженные активы для оплаты взноса за членство в Совете мира, отметив возможность положительного исхода такой сделки.
Об этом сообщает CNN.
Трамп отозвался о планах российского лидера Владимира Путина направить в Совет мира средства, замороженные в США, подчеркнув, что если финансирование будет произведено, это будет правильным шагом. Комментарий прозвучал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
Журналисты спросили президента США о том, может ли Путин использовать замороженные российские активы для оплаты членского взноса. В ответ Трамп подчеркнул, что если средства будут использованы, это будет «замечательно».
«Он (Путин – ред.) собирается присоединиться к Совету мира и сделает вклад в размере миллиарда долларов, и, используя свои деньги – я имею в виду, если он использует свои деньги – это замечательно», – отметил президент США.