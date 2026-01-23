Российскую Пензу после атаки дронов охватил масштабный пожар 15 23.01.2026, 8:36

Фото: Global Look Press

Пылают нефтебаза, завод и ТЭЦ.

В ночь на 23 января в российском городе Пенза прогремела серия взрывов и поднялся сильный пожар во время воздушной тревоги и атаки беспилотников, передает «Фокус».

Впоследствии начала появляться информация о пожаре на местной нефтебазе.

Губернатор региона Олег Мельниченко написал в соцсетях, что около 4 часов утра в результате атаки дрона «произошло возгорание» на нефтебазе в Пензе.

В результате обстрела в Пензе также загорелся местный завод, а также под ударом оказалась ТЭЦ (тепловая электростанция). Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА по всей территории Пензенской области РФ объявили еще около 01:00 часов, информировали в местных пабликах. Также россиян предупредили об ограничении мобильного интернета в «целях безопасности».

Российский Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что первые взрывы в областном центре прогремели около 04:00 часов. Местные рассказали медиа о том, что от взрывов, которые прогремели на севере Пензы, «тряслись стены».

«Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов», — отметили в канале.

Как утверждают россияне, взрывы прозвучали из-за работы сил ПВО по целям в небе.

«Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — отметили в Telegram-канале.

Между тем в сети показали кадры с места событий. На видеороликах видны масштабы пожара, который охватил неизвестный объект в городе, и столб дыма, который поднялся над Пензой.

Мониторинговые каналы пишут, что удар попал или завод «Биосинтез», или же один из объектов нефтяной компании «Роснефть».

