Российскую Пензу после атаки дронов охватил масштабный пожар

Российскую Пензу после атаки дронов охватил масштабный пожар15
- 23.01.2026, 8:36
Пылают нефтебаза, завод и ТЭЦ.
В ночь на 23 января в российском городе Пенза прогремела серия взрывов и поднялся сильный пожар во время воздушной тревоги и атаки беспилотников, передает «Фокус».
Впоследствии начала появляться информация о пожаре на местной нефтебазе.
Губернатор региона Олег Мельниченко написал в соцсетях, что около 4 часов утра в результате атаки дрона «произошло возгорание» на нефтебазе в Пензе.
В результате обстрела в Пензе также загорелся местный завод, а также под ударом оказалась ТЭЦ (тепловая электростанция). Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА по всей территории Пензенской области РФ объявили еще около 01:00 часов, информировали в местных пабликах. Также россиян предупредили об ограничении мобильного интернета в «целях безопасности».
Российский Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что первые взрывы в областном центре прогремели около 04:00 часов. Местные рассказали медиа о том, что от взрывов, которые прогремели на севере Пензы, «тряслись стены».
«Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов», — отметили в канале.
Как утверждают россияне, взрывы прозвучали из-за работы сил ПВО по целям в небе.
«Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — отметили в Telegram-канале.
Между тем в сети показали кадры с места событий. На видеороликах видны масштабы пожара, который охватил неизвестный объект в городе, и столб дыма, который поднялся над Пензой.
Мониторинговые каналы пишут, что удар попал или завод «Биосинтез», или же один из объектов нефтяной компании «Роснефть».