закрыть
30 апреля 2026, четверг, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российскую Пензу после атаки дронов охватил масштабный пожар

15
  23.01.2026, 8:36
  • 18,076
Фото: Global Look Press

Пылают нефтебаза, завод и ТЭЦ.

В ночь на 23 января в российском городе Пенза прогремела серия взрывов и поднялся сильный пожар во время воздушной тревоги и атаки беспилотников, передает «Фокус».

Впоследствии начала появляться информация о пожаре на местной нефтебазе.

Губернатор региона Олег Мельниченко написал в соцсетях, что около 4 часов утра в результате атаки дрона «произошло возгорание» на нефтебазе в Пензе.

В результате обстрела в Пензе также загорелся местный завод, а также под ударом оказалась ТЭЦ (тепловая электростанция). Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА по всей территории Пензенской области РФ объявили еще около 01:00 часов, информировали в местных пабликах. Также россиян предупредили об ограничении мобильного интернета в «целях безопасности».

Российский Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что первые взрывы в областном центре прогремели около 04:00 часов. Местные рассказали медиа о том, что от взрывов, которые прогремели на севере Пензы, «тряслись стены».

«Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов», — отметили в канале.

Как утверждают россияне, взрывы прозвучали из-за работы сил ПВО по целям в небе.

«Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — отметили в Telegram-канале.

Между тем в сети показали кадры с места событий. На видеороликах видны масштабы пожара, который охватил неизвестный объект в городе, и столб дыма, который поднялся над Пензой.

Мониторинговые каналы пишут, что удар попал или завод «Биосинтез», или же один из объектов нефтяной компании «Роснефть».

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

