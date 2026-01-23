The Guardian: Младший сын Трампа спас жизнь женщине, на которую напал россиянин 23.01.2026, 9:00

Бэррон Трамп

Фото: Chip Somodevilla/Reuters

Бэррон Трамп в момент инцидента разговаривал по видеосвязи.

Младший сын президента США Бэррон Трамп вызвал полицию в Лондоне (Великобритания) после того, как стал свидетелем нападения на женщину со стороны ее бывшего бойфренда — россиянина Матвея Румянцева, сообщило издание The Guardian со ссылкой на аудиозапись звонка сына американского лидера британским правоохранителям, которую воспроизвели в суде.

Инцидент произошел примерно год назад. Бэррон Трамп, которому на тот момент было 18 лет, разговаривал по видеосвязи с женщиной, имя которой не разглашается, когда увидел, как Матвей Румянцев, «несколько раз ударил ее кулаком», пишет The Guardian.

Через несколько минут Бэррон Трамп позвонил в полицию. Как следует из аудиозаписи звонка, которая была воспроизведена в суде, сын президента США сообщил, что ему позвонила девушка, с которой он познакомился в соцсетях, и ее «очень сильно избили». После этого он назвал адрес потерпевшей. Он также извинился перед полицейскими, что не готов ответить на дополнительные вопросы о своей личности.

Когда полиция прибыла на место, на видеозаписи с нательных камер правоохранителей слышно, как потерпевшая сказала: «Я дружу с Бэрроном Трампом, сыном Дональда Трампа».

«Он помог спасти мне жизнь. Этот звонок стал знаком от Бога в тот момент», — цитирует The Guardian выступление жертвы нападения в суде.

Потерпевшая рассказала полицейским, что на нее напал 22-летний россиянин Матвей Румянцев. По словам девушки, он ее дважды изнасиловал.

Румянцеву в результате расследования были предъявлены обвинения в удушении, нападении, нанесении увечий, помехе правосудию, а также двух эпизодах изнасилования.

Адвокаты Румянцева считают историю вымышленной. Сам молодой человек пока отказался признать вину.

