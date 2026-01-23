Партизаны проникли в ключевой узел управления Черноморского флота РФ в Новороссийске
- 23.01.2026, 9:35
Собранную информацию передали Силам обороны Украины.
Движение сопротивления «АТЕШ» приблизилось к одному из ключевых объектов управления Черноморского флота РФ в Новороссийске.
Об этом сообщает движение «АТЕШ».
Речь идет о 37-м отдельном узле специальной связи (воинская часть 09920), который обеспечивает передачу важнейших команд из Москвы и координацию действий флота с другими родами войск. Именно этот объект фактически выполняет роль центральной системы управления Черноморского флота РФ.
Агенты «АТЕШ» в течение длительного времени ведут скрытое наблюдение за работой узла и зафиксировали прибытие в него высокопоставленных чиновников из Москвы. Вероятно, речь идет об инспекции.
По имеющейся информации, руководство Генштаба РФ недовольно действиями действующего командующего Черноморского флота адмирала Пинчука, а подобные визиты часто предшествуют кадровым изменениям на самом высоком уровне, отмечают в движении.
Во время разведки зафиксировано существенное усиление защиты объекта. В частности, вокруг узла спецсвязи появились дополнительные системы радиоэлектронной борьбы, комплексы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, новые инженерные заграждения, а также увеличена численность охраны.
Кроме того, наблюдается активное движение персонала: перемещение ключевых специалистов, замена руководства узла, прибытие ремонтных бригад спецсвязи и гражданских специалистов по криптографическому оборудованию.
В «АТЕШ» отмечают, что в случае вывода этого объекта из строя Черноморский флот потеряет стабильную связь с Москвой и возможность централизованного управления, превратившись в разрозненные подразделения.
"Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейшего планирования действий», - информируют агенты движения.