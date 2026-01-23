Илон Маск циничной шуткой высмеял «Совет мира» Трампа

Илон Маск циничной шуткой высмеял «Совет мира» Трампа15
- 23.01.2026, 9:47
- 16,962
Миллиардер использовал игру слов.
Американский миллиардер Илон Маск, который в прошлом году громко поссорился с Дональдом Трампом, высмеял намерения президента США создать «Совет мира». Соответствующее заявление он сделал во время Международного экономического форума в Давосе.
Так, размышляя о глобальных угрозах и необходимости создания человеческих колоний на других планетах ради выживания человечества как вида, Маск решил разрядить обстановку в аудитории шуткой.
Он озвучил калабмур, построенный на созвучности слов «peace» (мир) и «piece» (кусок) в английском языке:
«I heard about the formation of the peace summit. I think it was like that «P-I-E-C-E"? You know, a little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. All we want is peace».
Эту шутку можно перевести так:
«Я слышал о создании саммита мира. Кажется, это было что-то вроде «кусочек»? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир».
Аудитория встретила шутку аплодисментами и смехом.