«Эта история начинает дурно пахнуть» 4 23.01.2026, 10:37

В Беларуси возможны подорожание или нехватка тюльпанов.

Кажется, еще никогда белорусский рынок тюльпанов не переживал таких сильных потрясений. Одни цветоводы подсчитывают убытки, другие вынуждены пропускать сезон, некоторые предсказывают рост цен на букеты или и вовсе их нехватку. И все это, как уверяют пострадавшие, происходит по вине одного поставщика луковиц. Тот берет деньги, но не исполняет свои обязательства. Подробности непростой истории рассказывает «Точка».

Эта ситуация имеет долгую предысторию, однако лишь недавно ее предали огласке, когда несколько десятков человек кинули клич в соцсетях.

В комментариях под постом стали собираться и остальные цветочники, которые уверяют, что подобное длится годами, но органы не усматривают в этом состава преступления, а бизнесмен как работал, так и работает.

Об обмане рассказали работники поставщика

Анастасия Калиянц в цветочном бизнесе больше 12 лет. Этим делом занимались еще ее родители, поэтому все тонкости и закулисье рынка она хорошо знает. Говорит, что просто здесь не было никогда, но этот год принес колоссальные убытки. Все из-за недобросовестного подрядчика.

«Мы всегда работали с проверенными поставщиками, из года в год. А тут нашли еще одного, решили попробовать. В 2024 году мы заказывали у него луковицы тюльпанов. Нам повезло — все получили, но уже по факту возникли нюансы: было сказано, что нужно доплатить 680 евро, чтобы забрать груз», — начинает Анастасия.

По ее словам, тот самый Владимир Диковицкий из Пинска, поставщик этих луковиц, даже не слишком пытался объяснять, почему так вышло. Говорил только, что если девушка не хочет забирать товар, то он потом вернет деньги, а этим луковицам без проблем найдет покупателя.

«Такое в нашем бизнесе не редкость. Все-таки дорога, санкции, то погодные условия, то еще что-то. Поэтому, чтобы не потерять и деньги, и луковицы, мы заплатили. Поверьте, эти 680 евро — мелочь по сравнению с тем, о каких суммах идет речь», — говорит Анастасия.

В прошлом году девушка отработала сезон и сразу после 8 Марта начала готовиться к новой закупке. Обратилась снова к Владимиру Диковицкому. Внесла предоплату — 4500 евро, все под расписку. В сентябре — еще одну оплату в размере 30 000 рублей.

Фото предоставлено собеседницей

«Кто-то закупался больше, кто-то меньше. Лично у меня сумма ущерба составила 15 500 долларов. По договору мы должны были получить луковицы до 10 октября, как и вся Беларусь. Дозаказать тюльпаны потом уже невозможно. Их уже просто нет в Нидерландах», — показывает документы девушка.

С этим заказом и начались задержки. Ей писали другие цветоводы: мол, как там у вас, получили ли товар? Анастасия успокаивала: на таможне тогда все стояли, ничего необычного.

Но время шло, а покупателей так и кормили завтраками.

«А потом на нас вышли работники этого Диковицкого и сказали, что наши тюльпаны уже давно перепроданы и посажены у других. Я не поверила, не стала начинать скандал из-за каких-то слухов. Но решила выяснить у своих поставщиков (цветочная сфера не такая уж большая). И мне подтвердили эту информацию еще несколько человек», — говорит Анастасия.

Долгий поиск справедливости

Девушка начала действовать и кинула клич в соцсетях. Нашлись и другие цветоводы, оказалось, что история длится не один год.

«На меня вышел бизнесмен из Польши, показал документы. Речь шла о больши́х деньгах. Он выиграл суд еще в 2019-м, но ему ни копейки не вернули», — говорит Анастасия.

Всего откликнулось 62 пострадавших в разные годы.

«Сейчас с нами до конца идут 22 человека — это те, кто пытается что-то доказать и настаивает на возбуждении уголовного дела», — уточняет девушка.

Истории разные, но все сходятся в одном: Владимир Диковицкий не выполнял свои обещания. Кому-то не доставил срез тюльпанов в самый разгар сезона, взяв предоплату. Кто-то оставался без заказанных луковиц.

Люди решили действовать. Начали с Пинского РОВД, где в возбуждении уголовного дела отказали.

Пострадавшие дошли до Следственного комитета и председателя «совета республики» Натальи Кочановой.

Фото предоставлено собеседницей

Но всякий раз заявления и обращения спускались в Пинск, где зарегистрирован предприниматель Диковицкий, а там снова не усматривали состава преступления.

«Все это время он находил отговорки. Например, что машина с тюльпанами в Турции оказалась. Но это чушь, никто тюльпаны через Турцию не возит», — уверяет Анастасия.

Когда началась шумиха, Владимир написал нескольким покупателям и предложил взять в счет части долга тюльпаны — к 8 Марта. Но некоторые отказались, потому что уверяли: раньше предприниматель и этих обещаний не сдерживал либо же давал не очень качественный цветок.

Как бы то ни было, крайний срок посадки тюльпанов, чтобы успеть к сезону, — 10 декабря. Анастасия пришлось докупать что-то у своего основного поставщика и забрать остатки без особого выбора. Некоторые и вовсе остались без луковиц.

Суды выиграла, но денег не получила

В 2022 году другой цветовод, Мария, выиграла суд против Владимира Диковицкого. И говорит, что уже тогда была не первой пострадавшей.

«Внесли предоплату. Потом какие-то накладки пошли, отговорки. Ждали-ждали и подали в суд. Он все отрицал и говорил, что ничего не знает, мол, мы вообще сами виноваты. Хорошо, что у меня были и переписка, и расписка», — говорит девушка.

По ее делу долг у Владимира остался относительно небольшой — около 3000 рублей. Но она до сих пор не дождалась своих денег.

«Я как-то звонила в отдел принудительного исполнения наказаний узнать, что слышно по моей ситуации. Мне сказали, что я в очереди на возмещение этих средств стою с 74-й по 77-ю позицию. То есть пострадавших много», — говорит Мария.

Какое-то время она еще пыталась добиться возвращения средств. Но ей сразу дали понять, что это бесполезно.

«Все имущество у него записано на жену и других родственников. А теперь мы видим, как он отдыхает с семьей по заграницам. Люди возмущены», — говорит Мария.

Пострадавшие есть и за рубежом

Владелец питомника в Польше познакомился с Владимиром Диковицким в 2013 году. Поляк хорошо известен на белорусском рынке и имеет постоянных клиентов — поставляет декоративные растения, рассаду.

«Владимир хотел расширять бизнес: не только заниматься тюльпанами, но и сделать свой питомник. Попросил поделиться опытом. Потом пропал на какое-то время. В 2015 году он решил сделать первую закупку, попросил отсрочку по платежу — после окончания сезона», — утверждает Роберт.

Мужчина вошел в положение, сказал, что готов поделиться опытом, но предупредил, что первая доставка не будет большой, сумма заказа тоже.

«Пришел 2016 год — денег не получил. Но заказ уже был больше. Еще год — та же ситуация. Я даже сильно не нажимал. Мы дали слово «бизнесовое», договорились, что буду ждать. Я этого слова и придерживался несколько лет», — говорит владелец питомника.

Но ситуация продолжалась: никто не рассчитывается, а доставки идут. Так длилось до 2018 года. От белорусского покупателя, как уверяет Роберт, были только обещания. А сумма набежала уже приличная.

«Мы сказали: если ты с нами не рассчитаешься, то мы больше ничего не поставляем. И он на что-то там бросил. Все же мы настояли, что в этом году расчеты за доставки должны идти сразу же. Владимир согласился, пообещал все платить», — вспоминает он.

При этом и по новым поставкам белорусский предприниматель регулярно недоплачивал какую-то часть. Долги только набегали, отговорки были одними и теми же.

«Как-то сказал, что 50% товара, который я поставил, оказался некачественным. Но он пришел практически в течение суток — уже на следующий день был в Пинске на растаможке. Все свежее. Я почувствовал, что эта история начинает дурно пахнуть», — говорит Роберт.

Потом снова отговорки: жена заболела, все деньги ушли туда, сезон неудачный — ничего не заработал.

Роберт нашел адвокатов в Беларуси.

«Параллельно я пытался общаться с Диковицким и решить вопрос мирно. Но когда я предупредил, что подключаю юристов, тот и вовсе написал: забирать у него нечего, если я по-хорошему подожду, то он все вернет. А если делу дадут ход, то вообще ничего не получу», — рассказывает бизнесмен.

В итоге поляк все же подал в суд на Владимира Диковицкого. Ответчик пошел на примирительное соглашение. Договорились, что будет отсрочка по возврату долга — с 2020 по 2022 год.

«Он рассчитался со мной примерно на 2/3. И все. Юрист мне сказала, что у него полный регистр по долгам — и по бизнесу, и в счет государства. Слышал, что у него уже забрали дом в Пинске, а другого имущества вроде и нет», — рассказывает владелец питомника в Польше.

Журналисты нашли информацию о том, что дом Владимира Диковицкого в Пинске действительно выставлялся на аукцион за долги в 2021 году.

Скриншот: vk.com

Еще в 2023-м Роберт предложил вариант мирного решения проблемы жене Владимира Диковицкого — она тоже в цветочном бизнесе мужа.

Если бы они рассчитались по обязательствам сразу после окончания сезона, то польский бизнесмен был готов уменьшить сумму оставшегося долга на 50%. Если еще на два месяца позже, то списал бы 25%. Но и такой вариант не подошел Диковицким.

«То их налоговая давит, то долги перед банком. Мол, даст бог, расплатимся и с тобой. У него столько дел, столько проблем, столько долговых записей в регистре, что мне кажется: его прикрывают. Знаю, что он многих подвел. В любой другой стране он бы уже давно сидел за мошенничество», — считает Роберт.

По информации издания, на Владимира Диковицкого есть несколько неоконченных исполнительных производств с 2022 года: это попытки взыскать налоги, административные штрафы, компенсацию морального вреда, банковские долги, платежи по займам, судебные расходы, а также иные гражданские выплаты и коммунальные платежи.

Скриншот: dazor.by

Кроме того, согласно открытым данным, задолженность перед бюджетом по налогам у предпринимателя есть как минимум с 2023 года.

С момента регистрации ИП в 2014-м у Владимира Диковицкого было несколько исков из-за проблем с поставкой товаров.

Что говорит поставщик

Владимир Диковицкий долго не отвечал на звонки и предложения рассказать свою версию событий. Но в итоге согласился.

По его словам, речь идет о 126 000 евро — столько внесли покупатели луковиц. Остальные потерянные средства — лично его. Точную сумму Владимир решил не называть.

Он не отрицает, что не выполнил обязательства по закупке в прошлом году к этому сезону. Правда, уверяет, что это первый и единственный раз за все 15 лет его работы в цветочной сфере.

«У нас всегда все было хорошо, наработанные связи с нидерландской стороной. Но ввели санкции — и был вариант везти луковицы через Казахстан и Молдову. Взяли предоплату, сделали заказ», — начинает Владимир Диковицкий.

Он заявляет, что перевел деньги посредникам в Молдове и именно там попахивает мошенничеством.

«Документы, подтверждающие, что деньги переведены, есть. Прошла же полная проверка. Получается, мы тоже пострадали. Но взяли всю ответственность на себя. И говорим людям, что деньги вернем, просто все будет не так быстро. Возможно, частями, возможно, уйдет год-два», — говорит поставщик.

Владимир надеется хорошо отработать сезон, чтобы вернуть долги. И подчеркивает, что от обязательств не отказывается.

«Нам обещают вернуть деньги в марте. Если не вернут — будем предлагать отдать что-то в счет долга своими тюльпанами, которые мы вырастили из прошлогодних луковиц. Мы, скажем так, не совсем бедные люди. Просто такая ситуация получилась, будем выкручиваться», — уверяет Владимир Диковицкий.

При этом предприниматель отмечает: сейчас «специально повылазили те, кому это выгодно».

«Я занимаюсь любимым делом, у меня и в мыслях не было кого-то обманывать. А то, что люди говорят, для меня это бред сивой кобылы, если по-простому сказать», — заявляет Владимир Диковицкий.

На уточняющий вопрос, были ли у него раньше подобные ситуации с клиентами, предприниматель настаивает: такое впервые.

«Восемь лет назад нас «кинули» в Минске, но тогда мы одни заказывали, все — своими деньгами. А сейчас, получается, пострадали люди. Да, я беру аванс на закупку, у меня своих таких денег нет. Несколько лет так брали, никаких загвоздок не было. А в этом году вот так получилось», — говорит Владимир Диковицкий.

Хотя после огласки нашлись пострадавшие за разные годы, Диковицкий не сомневается, что «это все ерунда и необоснованная клевета».

Неправдой он назвал и то, что 70 человек ожидают выплаты долгов по исполнительным производствам.

«Да, были люди. Мы всем возвращаем деньги. Речь идет не о 70 людях, а о 70 производствах. И все это — один из банков. Нас же тоже когда-то «кинули», мы не могли выплачивать кредиты. А с людьми мы рассчитываемся», — говорит Владимир.

Журналисты уточнили, как быть с тем, что обвиняющие его люди готовы показать документы и переписки в подтверждение своих слов.

«Это старые документы. Возможно, раньше и были какие-то вопросы, но мы все их закрыли. И по прошлому году закроем», — говорит предприниматель.

Он отмечает, что эта ситуация очень на руку его конкурентам.

«Чтобы восстановить репутацию, мне понадобятся годы. У нас много клиентов. У нас тысячи людей, которые напишут хорошие отзывы. Даже обидно: мне скоро 60 лет, я на пике завершения карьеры, уже хочу кому-то передать бизнес. А тут в конце так изгадить человеку историю. Для меня это очень неприятно, я не заслуживаю таких слов», — вздыхает Владимир.

В то же время он подчеркивает: в милиции не увидели состава преступления.

«Это же не мошенничество. Я не отрекаюсь, я все осознаю, но зачем мне людей обманывать? Деньги в Молдову поступили. Я же не могу из-под матраса где-то достать деньги, у меня их нет, все в работе. У меня хороший бизнес, я хорошо зарабатываю. Это не моя вина. Люди меня сделали виноватым, а я тоже пострадавший», — считает предприниматель.

Буквально за несколько дней до выхода этого материала изданию стало известно, что в отношении Владимира Диковицкого и директора связанного с ним предприятия ООО «Цветовски» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com