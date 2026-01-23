Падеж на миллион: под Щучином умерли сотни коров и телят

На фоне заявлений Лукашенко о «полном решении» этой проблемы.

На Щучинщине обнаружили падеж сотен коров и телят в одной из сельхозорганизаций — ущерб оценили примерно на миллион рублей. Все началось с проверки одного хозяйства, рассказали в МВД, пишет «Зеркало».

Милиция при проверке одного из хозяйств Щучинского района обнаружила падеж. Грубые нарушения впоследствии нашли и в других подразделениях головной организации.

«38-летний директор организации игнорировал многочисленные предписания контролирующих служб об устранении недостатков. В ходе повторных проверок оперативники фиксировали аналогичные нарушения. В результате служебной халатности руководителя падеж крупнорогатого скота составил 728 голов, из которых 421 — молодняк», — сообщили в МВД

Причиненный организации ущерб составил около миллиона рублей.

Прокуратурой в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело.

Лукашенко недавно заявлял, что в ближайшие год-два в стране планируется полностью решить проблему с падежом скота.

