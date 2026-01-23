Удар бомбой Hammer: украинский МиГ-29 уничтожил позицию с оккупантами 4 23.01.2026, 11:26

4,312

Россиян накрыли в момент «скучивания».

Украинская авиация продолжает методично уничтожать вражеские резервы, используя современное высокоточное вооружение. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 нанесли сокрушительный удар по позиции, где пытались сосредоточиться оккупанты.

Благодаря мастерству экипажа и использованию французской управляемой авиабомбы #AASMHAMMER, вражеский объект был уничтожен вместе с личным составом.

Детали успешной атаки:

Цель: Укрепленная позиция, где зафиксировано «скучивание» российской пехоты.

Оружие: Высокоточная бомба AASM Hammer, которая позволяет поражать цели с хирургической точностью, минимизируя риски для самолета.

Результат: Прямое попадание и полная ликвидация вражеской точки.

«Бандюки на МиГариках не дают врагу расслабиться ни на секунду. Экипаж точным ударом бомбы AASM Hammer добивает вражескую позицию, где скопились йоблики», - эмоционально комментируют работу пилотов авторы видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com