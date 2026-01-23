30 апреля 2026, четверг, 16:29
Удар бомбой Hammer: украинский МиГ-29 уничтожил позицию с оккупантами

  23.01.2026, 11:26
Россиян накрыли в момент «скучивания».

Украинская авиация продолжает методично уничтожать вражеские резервы, используя современное высокоточное вооружение. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 нанесли сокрушительный удар по позиции, где пытались сосредоточиться оккупанты.

Благодаря мастерству экипажа и использованию французской управляемой авиабомбы #AASMHAMMER, вражеский объект был уничтожен вместе с личным составом.

Детали успешной атаки:

Цель: Укрепленная позиция, где зафиксировано «скучивание» российской пехоты.

Оружие: Высокоточная бомба AASM Hammer, которая позволяет поражать цели с хирургической точностью, минимизируя риски для самолета.

Результат: Прямое попадание и полная ликвидация вражеской точки.

«Бандюки на МиГариках не дают врагу расслабиться ни на секунду. Экипаж точным ударом бомбы AASM Hammer добивает вражескую позицию, где скопились йоблики», - эмоционально комментируют работу пилотов авторы видео.

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко