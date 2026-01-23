Трамп отозвал приглашение премьера Канады в «Совет мира» 10 23.01.2026, 11:27

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США назвал причину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отзывает ранее направленное приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к созданному им «Совету мира». Об этом американский лидер сообщил в четверг в посте на платформе Truth Social.

В обращении к Карни Трамп отметил, что совет отменяет свое приглашение об участии Канады в организации, которую он назвал «самым престижным Советом лидеров, который когда-либо собирался».

«Пожалуйста, пусть это письмо служит подтверждением того, что «Совет мира» отзывает свое приглашение о вступлении Канады в организацию», – написал Трамп.

