Третий за день самолет российской авиакомпании столкнулся с поломкой в полете 2 23.01.2026, 11:43

4,704

Boeing 757 летел из Пхукета в Барнаул.

Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке на территории Китая, сообщил «РИА Новости» представитель перевозчика. «Будет совершать посадку в Ланьчжоу», — уточнил собеседник агентства. Самолет вылетел из Таиланда около четырех часов назад и до российской границы ему остается значительное расстояние. На борту находятся 238 пассажиров. Данных о том, какая неисправность потребовала экстренной посадки, нет.

Это третий за день российский самолет, который столкнулся с поломкой во время совершения полета. Утром 23 января Boeing 737, выполнявший рейс из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за проблем со стойкой шасси. Никто из пассажиров не пострадал. Специалисты приступили к техническому осмотру борта, который на время проверки отстранили от полетов.

В ночь на 23 января в аэропорту Красноярска экстренную посадку совершил летевший из Новосибирска Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия». По данным перевозчика, борт запросил аварийную посадку из-за того, что в салоне начало снижаться давление. Предварительно, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна. Из 158 пассажиров, которые находились на борту, никто не пострадал.

Как подсчитала «Новая газета Европа» на основе данных канала Aviaincident, в 2025 году количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний выросло в четыре раза в сравнении с 2024 годом. С января по конец ноября было зафиксировано свыше 800 случаев неисправностей, приведших к отмене или прерыванию полета. Рост числа подобных инцидентов напрямую связан с западными санкциями, введенными против России после развязывания Владимиром Путиным войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com